Глава Красноярска вошел в Совет при президенте по развитию местного самоуправления
Президент России Владимир Путин обновил состав Совет по развитию местного самоуправления.
Президент России Владимир Путин обновил состав Совет по развитию местного самоуправления.
Соответствующий указ главы государства был опубликован вчера, 29 марта.
Возглавляет совет сам Владимир Путин. В федеральную часть органа вошли председатель правительства Дмитрий Медведев,
Региональную часть представили губернаторы и председатели ЗС ряда регионов, а муниципальную — главы городов и поселений. Так, в состав президентского Совета по развитию местного самоуправления включен и глава Красноярска Эдхам Акбулатов.
Отметим, совет — это совещательный орган при президенте РФ, созданный в целях совершенствования государственной политики в области местного самоуправления.