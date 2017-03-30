Глава Красноярска вошел в Совет при президенте по развитию местного самоуправления

Соответствующий указ главы государства был опубликован вчера, 29 марта.

Возглавляет совет сам Владимир Путин. В федеральную часть органа вошли председатель правительства Дмитрий Медведев, вице-премьер Дмитрий Козак, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин, министр юстиции Александр Коновалов, министр строительства и ЖКХ Михаил Мень, представители администрации президента, Государственной Думы.

Региональную часть представили губернаторы и председатели ЗС ряда регионов, а муниципальную — главы городов и поселений. Так, в состав президентского Совета по развитию местного самоуправления включен и глава Красноярска Эдхам Акбулатов.

Отметим, совет — это совещательный орган при президенте РФ, созданный в целях совершенствования государственной политики в области местного самоуправления.