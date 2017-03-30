Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кончаловский и Высоцкая стали триумфаторами премии «Ника»
Найдены новые генетические причины ожирения
Правительство поменяло порядок оплаты за тепло
Стоит ли покупать ребенку домашнее животное
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
Топ-15 необычных налогов в странах мираНалог на тень, безбрачие, рассвет и собственное преступление
Листопад, Кисель, Сорока: как давали детям имена на Руси
Что делать, если ребенок ничего не хочет: 8 советов
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Пропало 64 украинских танка: заявление ОБСЕ
Среди бойцов ВСУ в ДНР начинаются волнения - СМИ
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
Убийцу Вороненкова похоронили, как в фашистской Германии – СМИ
Обстреляно консульство Польши: реакция Порошенко
Сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 с
Фоторепортажи
8Пустыня в цвету
9В тени стены
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
1195-летие Ирины Антоновой
07:40 (мск), источник: Newslab.ru

Глава Красноярска вошел в Совет при президенте по развитию местного самоуправления

Президент России Владимир Путин обновил состав Совет по развитию местного самоуправления.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Соответствующий указ главы государства был опубликован вчера, 29 марта.

Возглавляет совет сам Владимир Путин. В федеральную часть органа вошли председатель правительства Дмитрий Медведев, вице-премьер Дмитрий Козак, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин, министр юстиции Александр Коновалов, министр строительства и ЖКХ Михаил Мень, представители администрации президента, Государственной Думы.

Региональную часть представили губернаторы и председатели ЗС ряда регионов, а муниципальную — главы городов и поселений. Так, в состав президентского Совета по развитию местного самоуправления включен и глава Красноярска Эдхам Акбулатов.

Отметим, совет — это совещательный орган при президенте РФ, созданный в целях совершенствования государственной политики в области местного самоуправления.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Пролетевшего между пешеходами на Тельмана автохама наказывали 66 раз
Британия готова заплатить за выход из Европейского союза
США хотят продвигать через ООН свои ценности
Хоккеисты СКА вышли в финал Кубка Гагарина
Еврокомиссия призвала ЕС определиться с «Северным потоком»
Рейтинг одобрения Трампа установил антирекорд
Спецслужбы РФ заподозрили в пранк-звонке от имени Порошенко
Конор Макгрегор подозревается в нарушении антидопинговых правил
Спорт
Питерский СКА вышел в финал Кубка Гагарина СКА в плей-офф катит как танк: 12 побед при одном поражении. В финале с Питером сыграет, видимо, «Магнитка»
Авто
Путин поставил точку в реформе ОСАГО Президент России подписал закон, который предполагает замену денежных выплат ремонтом по полисам ОСАГО
Hi-Tech
Россиянина осудили за покупку часов в интернете Проводите много времени на китайских сайтах электроники? Это может быть опасно. Случай, произошедший в Кемерово, тому подтверждение
Кино
Кончаловский и Высоцкая стали триумфаторами премии «Ника» Лента Кончаловского «Рай» была удостоена сразу нескольких статуэток российской кинопремии
Недвижимость
Спальня в стиле лофт: 5 правил оформления
Хранение вещей в маленькой прихожей: 7 правил
УК предложили штрафовать за длинные сосульки
В России запретят старые электросчетчики
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука Музыкант принимает поздравления с 49-летием.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь