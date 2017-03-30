Дело Пушкарева шьют в стиле а-ля Николаев

Владивосток, 30 марта, PrimaMedia.

Дело временно отстраненного и арестованного главы Владивостока Игоря Пушкарева приобретает знакомые черты дела его предшественника на посту Владимира Николаева. Следственный комитет РФ обнаружил новые обстоятельства. Пушкареву, как и ранее Николаеву, вменяют неправомерное использование личной охраны. Помимо этого, по версии СКР, градоначальник получил взятку в 75 млн рублей от родного брата Андрея Пушкарева. Стороны защиты, как и сам Пушкарев, называют эти обвинения абсурдными, сообщает ИА PrimaMedia.

По версии главного следственного управления Следкома РФ, Игорь Пушкарев получал от своего брата, гендиректора ООО «Востокцемент» Андрея Пушкарева, лично и через посредников взятки на общую сумму 75 млн рублей. Следствие считает, что деньги ему передавали как наличными, так и переводили на счета. А, кроме того, Игорь Пушкарев брал и услугами.

Как пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники, близкие к следствию, Андрей Пушкарев нанял своему брату Игорю как личную охрану, так и охрану для его загородного дома с вертолетной площадкой. Кроме того, в здании, по версии источника, были установлены современные охранные системы. А Игорь Пушкарев якобы за это и за вознаграждение на общую сумму в 75 млн рублей в период с 2009 по 2016 год обеспечил приобретение строительных материалов подведомственным администрации города МУПВ «Дороги Владивостока» в подконтрольных его близким родственникам обществах, входящих в группу компаний «Востокцемент».

По мнению Игоря Пушкарева, новые обвинения направлены на то, чтобы продлить срок его содержания под стражей, а также являются мерой давления для получения признательных показаний.

Мэр Владивостока о взятке от брата: Абсурд вышел на новый уровень.

«Абсурд следственных действий в отношении меня и моего брата Андрея вышел на новый уровень. 28 марта нам были предъявлены новые обвинения. В этот раз обвиняют во взятке, которую я якобы получил, внимание, от собственного брата в виде дома для моего сына! Также фигурирует мой транспорт, охрана, дивиденды супруге и т.д., за все годы моей работы мэром», — пишет Пушкарев на своей странице в соцсетях.

Эти обстоятельства — с охраной — очень напоминают уголовное дело экс-мэра Владивостока Владимира Николаева, который после многолетнего пребывания за границей в 2016 году вернулся в Россию. Правда, в отличие от Пушкарева, который, по мнению следователей, получал услуги секьюрити от предприятий своего брата, г-ну Николаеву вменяли оплату охраны из казны. В общей сложности, по данным следствия, он потратил из городского бюджета 4,5 млн рублей на собственную безопасность.

Похожи дела и общим сценарием развития ситуации. На период следствия Владимир Николаев был временно отстранен от руководства администрацией. А городским хозяйством занимались попеременно его заместители, которые по очереди становились фигурантами уголовных дел. Заместителям Пушкарева в этом смысле пока еще благоволит Фортуна.