Куйвашев: перенос выставки RAE из Нижнего Тагила в Подмосковье может стать стимулом для новых проектов на Урале

По словам главы региона, это может стать стимулом для реализации новых прорывных инициатив на Урале, передает корреспондент Накануне.RU.

«Отрадно, что рожденный в регионе и завоевавший мировую известность проект, получает прописку в столице. Сегодня мы готовы выходить с предложениями на федеральный уровень, в том числе о дальнейшем использовании полигона “Старатель” в пропаганде достижений уральского ВПК и патриотической работе. Будет новая концепция целой календарной серии выставочных мероприятий. Проект будет экономически перспективным для всей уральской оборонки. Еще одно направление работы — проведение специализированного форума и выставки на площадке “Екатеринбург-ЭКСПО”. Там есть все необходимое для продвижения передовых инновации в сфере ВПК. Никто не даст нам почивать на лаврах прежних достижений. Нужны новые прорывные проекты, которые станут гордостью страны», — сказал Евгений Куйвашев.

Напомним, на днях глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил о решении перенести выставку Russian Arms Expo из Нижнего Тагила в подмосковный парк «Патриот». Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов, которая проходит в Нижнем Тагиле на базе полигона «Старатель» с 1999 года, входит в десятку крупнейших мировых выставок вооружения. Проходит она раз в два года, последняя в 2015 году приняла свыше 250 российских и зарубежных компаний, в том числе делегации из 65 стран. Уже были запланированы даты проведения выставки в очередной раз — осенью 2017 года, однако Мантуров заявил о переносе.