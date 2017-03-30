Мэр Омска Вячеслав Двораковский ответит на вопросы омичей

Традиционная телефонная горячая линия с руководителем города пройдет сегодня в редакции городской газеты «Вечерний Омск», сообщает официальный портал городской администрации.

Каждый омич сможет задать свои вопросы градоначальнику с 18.00 до 19.00 по телефону: 330−560. Заранее можно обратиться к мэру по электронной почте: vecherka55@mail.ru.