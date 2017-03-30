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08:39 (мск), источник: АиФ Омск

Мэр Омска Вячеслав Двораковский ответит на вопросы омичей

Прямая линия с градоначальником состоится сегодня вечером.

Традиционная телефонная горячая линия с руководителем города пройдет сегодня в редакции городской газеты «Вечерний Омск», сообщает официальный портал городской администрации.

Каждый омич сможет задать свои вопросы градоначальнику с 18.00 до 19.00 по телефону: 330−560. Заранее можно обратиться к мэру по электронной почте: vecherka55@mail.ru.

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