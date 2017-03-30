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10:32 (мск), источник: РИА Новости

На учениях в Красноярске силовики обезвредили «террористов»

Силовики в рамках совместных учений по пресечению теракта в общественных местах, освободили условных заложников, захваченных террористами в крупном горнолыжном комплексе «Бобровый лог» под Красноярском, сообщает региональное управление ФСБ РФ. По его данным, тактико-специальное учение «Метель-2017» по теме: «Организация и проведение мероприятий по пресечению террористического акта в местах массового пребывания людей» оперативный штаб провел в ночь на четверг.

Источник: РИА Новости

КРАСНОЯРСК, 30 мар — РИА Новости. Силовики в рамках совместных учений по пресечению теракта в общественных местах, освободили условных заложников, захваченных террористами в крупном горнолыжном комплексе «Бобровый лог» под Красноярском, сообщает региональное управление ФСБ РФ.

По его данным, тактико-специальное учение «Метель-2017» по теме: «Организация и проведение мероприятий по пресечению террористического акта в местах массового пребывания людей» оперативный штаб провел в ночь на четверг.

По легенде, на территорию фанпарка «Бобровый лог» въехала «Газель», из которой выбежали пять вооруженных «террористов» и открыли «стрельбу» по людям. После этого преступники проникли в спортцентр «Оазис», где «взяли в заложники» несколько человек из числа посетителей.

Согласно действующему законодательству, был введен в действие план проведения первоочередных мероприятий по пресечению террористического акта на территории. Красноярска. Одновременно приступил к работе оперативный штаб в Красноярском крае под руководством начальника краевого УФСБ России.

«В состав штаба вошли сотрудники территориальных органов ФСБ, МВД, ФСО, Министерства обороны, военного комиссариата, МЧС, ФСИН, СК, Национальной гвардии, администрации Красноярского края. Оперативным штабом принято решение о штурме с целью ликвидации преступников. В ходе спецоперации все “террористы” нейтрализованы, “заложники” освобождены… Состоявшееся учение проводилось с последовательной отработкой вводных задач в режиме реального времени, которые включали в себя вопросы планирования, организации и проведения контртеррористической операции с учетом общедоступности объектов массового пребывания людей», — говорится в сообщении.

В ФСБ отметили, что подобные учения являются неотъемлемой частью организации общей системы противодействия терроризму на территории РФ.

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