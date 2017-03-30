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10:11 (мск), источник: Крым Press

Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников пролетел над городом

Накануне врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников выполнил облет территории города. Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

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фотографий
6
фотографий

Особое внимание он уделил осмотру особо охраняемых природных территорий, а также мест застройки в прибрежной зоне. Дмитрий Овсянников также произвел визуальную оценку наполняемости основного источника водоснабжения города — Чернореченского водохранилища, проконтролировал ход работ по устранению последствий оползня на аварийном участке трассы Севастополь-Симферополь и обустройству объездной дороги через село Поворотное, — сообщила пресс-служба.

По итогам облета врио губернатора сделал ряд замечаний и дал поручения руководителям профильных служб правительства Севастополя. В частности, директору Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Игорю Титову поручено активизировать работу по расширению проезжей части объезда в Поворотном для повышения его пропускной способности и вывести дополнительную дорожную технику для ускорения ремонта основной трассы.

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