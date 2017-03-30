Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников пролетел над городом
Накануне врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников выполнил облет территории города. Об этом сообщает
Накануне врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников выполнил облет территории города. Об этом сообщает
Особое внимание он уделил осмотру особо охраняемых природных территорий, а также мест застройки в прибрежной зоне. Дмитрий Овсянников также произвел визуальную оценку наполняемости основного источника водоснабжения города — Чернореченского водохранилища, проконтролировал ход работ по устранению последствий оползня на аварийном участке трассы
По итогам облета врио губернатора сделал ряд замечаний и дал поручения руководителям профильных служб правительства Севастополя. В частности, директору Департамента транспорта и