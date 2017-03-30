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09:20 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Поляки понимают, что обстрел консульства могли «инспирировать извне» — МИД

По ее словам, власти приложат все усилия, чтобы найти виновных, наказать их и обеспечить более высокий уровень защиты дипломатических и консульских представительств.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Поляки понимают, что обстрел генерального консульства Польши в Луцке мог быть инспирирован со стороны на фоне «продолжающейся российской агрессии», заявила спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

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«Мы не исключаем, что на фоне продолжающейся российской агрессии эти провокации, как и предыдущие, инспирированы извне. Это понимают и поляки», — заявила Беца в комментарии 112 Украина.

По ее словам, власти приложат все усилия, чтобы найти виновных, наказать их и обеспечить более высокий уровень защиты дипломатических и консульских представительств.

«Будут ли они (дипломатические представительства — Ред.) работать сегодня, я не могу сказать. Это вопрос к польской стороне, потому что вчера официально МВД подтвердило усиление охраны. Поэтому я думаю, в принципе, они должны быть открыты в ближайшее время. Но лучше адресовать этот вопрос к ним», — заключила Беца.

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