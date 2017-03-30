Поляки понимают, что обстрел консульства могли «инспирировать извне» — МИД

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Поляки понимают, что обстрел генерального консульства Польши в Луцке мог быть инспирирован со стороны на фоне «продолжающейся российской агрессии», заявила спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

Все польские консульства по Украине будут закрыты, пока их не обеспечат эффективной охраной — посол

«Мы не исключаем, что на фоне продолжающейся российской агрессии эти провокации, как и предыдущие, инспирированы извне. Это понимают и поляки», — заявила Беца в комментарии 112 Украина.

По ее словам, власти приложат все усилия, чтобы найти виновных, наказать их и обеспечить более высокий уровень защиты дипломатических и консульских представительств.

«Будут ли они (дипломатические представительства — Ред.) работать сегодня, я не могу сказать. Это вопрос к польской стороне, потому что вчера официально МВД подтвердило усиление охраны. Поэтому я думаю, в принципе, они должны быть открыты в ближайшее время. Но лучше адресовать этот вопрос к ним», — заключила Беца.