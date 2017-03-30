В Синьцзяне для борьбы с экстремизмом запретят носить «ненормальные бороды»

Помимо запрета на ношение «ненормальной бороды», запрещается распространение экстремистской идеологии, вмешательство в свободу вероисповедания других граждан, вмешательство в проведение траурных или свадебных церемоний других лиц, запрещено вмешиваться в культурную и развлекательную деятельность, «отвергать радио и телевидение».

Согласно информации на сайте, свод правил был принят в среду на сессии собрания народных представителей (СНП) Синьцзяна. Новые правила вступают в силу с 1 апреля 2017 года.

Кроме этого, запрещается ношение в общественных местах одежды, полностью закрывающей лицо и тело, а также ношение экстремисткой атрибутики.

Кроме этого, запрещается ношение в общественных местах одежды, полностью закрывающей лицо и тело, а также ношение экстремисткой атрибутики.

Сотрудники аэропортов, железнодорожных станций и остановок общественного транспорта должны не допускать в транспорт людей в такой одежде и сообщать об этом правоохранительным органам.

Запрещается вступление в брак или его расторжение лишь на основе религиозных методов, не соблюдая юридические формальности государства, запрещается народное образование, вмешательство в работу государственной системы образования. Согласно регламенту, запрещается порча государственного и частного имущества, печать и распространение экстремистских материалов, вмешательство в реализацию политики по контролю за рождаемостью и другие меры.

Ранее заместитель председателя постоянного комитета законодательного собрания Синьцзяна Дун Синьгуан заявил, что власти района планируют в 2017 году принять свод правил, направленных на борьбу с экстремизмом. По его словам, СУАР остро нуждается в принятии как свода правил, так и закона по кибербезопасности. В августе 2016 года власти района приняли собственную версию антитеррористического закона. Дун Синьгуан также отмечал, что правила по борьбе с экстремизмом отличаются от антитеррористического закона тем, что направлены на предотвращение распространения экстремистских идей, в то время как в законе упор делается на борьбу с террористической активностью.