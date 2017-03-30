Двораковский лично пришел в суд по делу Тиля

Сегодня, 30 марта на очередном заседании суда по делу бывшего главного архитектора Омска Анатолия Тиля появился мэр Омска Вячеслав Двораковский. Он пришел в качестве свидетеля.

Градоначальника допрашивали больше двух часов, он встал на защиту своего бывшего подчиненного, передает ИА «Новый Омск».

Отметим, что бывшего главного архитектора омска обвиняют в предоставлении земель трем компаниям в 2013 году: «Фармакон», «Агроинновация» и «Торговый дом «Лига». Процедура была проведена по актам выборки, без аукциона. Ущерб составил 14 миллионов рублей.

Силовики предполагают, что чиновник мог сознательно ограничивать конкуренцию на участках земли, раздавая участки конкретным бизнесменам.