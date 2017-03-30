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12:30 (мск), источник: Ipress.ua

Генпрокурор объяснил, почему поддерживает легализацию оружия для граждан

Генпрокурор Украины Юрий Луценко считает необходимым строго наказывать за использование нелегально приобретенного оружия, но в то же время выступает за легализацию разрешенного.

Источник: Ipress.ua

«Если упрощенно: мы даем возможность легального пистолета, но в то же время жестко наказываем за нелегальное наличие автомата или незарегистрированного другого оружия», — пояснил свою позицию Луценко в комментарии корреспонденту УКРИНФОРМа.

Он убежден в «невозможности мириться с тем, что люди, бизнесмены, а тем более так называемые частные охранники, а еще хуже — так называемые активисты открыто используют в политической и бизнес-деятельности автоматическое нарезное оружие». По его словам, это выходит за рамки любых мировых практик.

В то же время Луценко, как и тогда, когда был министром внутренних дел, так и сейчас выступает за легализацию права иметь оружие гражданам Украины, за что его резко критиковали, в том числе и чиновники МВД и отставные силовики.

«Но я до сих пор уверен, что такое право надо предоставить гражданам после определенных процедур», — подчеркнул руководитель ГПУ.

Свое мнение он объяснил тем, что, во-первых, вероятность вооруженного сопротивления — главная причина страха преступников, а во-вторых — любой преступник может приобрести оружие в современной Украине, а человек, у которого есть что охранять — семью, дом, бизнес — не имеет такой легальной возможности.

«Да мы сами толкаем его (гражданина. — Ред.) в нелегальные возможности. Это ненормально», — отмечает Луценко.

По его мнению, после определенных экспертиз в отношении лица, определенных ограничений все же надо пойти на легализацию. «Конечно, автоматического оружия», — подчеркнул он.

Напомним, полиция изъяла автоматы, винтовки, пистолеты, части нарезного оружия, более двух тысяч патронов и станок для изготовления оружия в Мариуполе. Владелец квартиры, который наладил производство оружия и патронов, задержан.

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