Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

Призыву на военную службу подлежат граждане России от 18 до 27 лет, «не пребывающие в запасе и подлежащие в соответствии с федеральным законом “О воинской обязанности и военной службе” призыву на военную службу», говорится в документе. Указ вступает в силу с 30 марта. Обеспечить призыв поручено правительству, органам исполнительной власти в регионах и призывным комиссиям.

В октябре — декабре 2016 года в соответствии с указом президента в армию были призваны 152 тыс. граждан России. Весной прошлого года на военную службу отправились 155 тыс. человек.