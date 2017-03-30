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09:43 (мск), источник: РБК

Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

Президент Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве граждан на военную службу. В соответствии с документом, с 1 апреля по 15 июля 2017 года в Вооруженные силы России будут направлены 142 тыс. человек.

Источник: Reuters

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу 142 тыс. человек. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Призыву на военную службу подлежат граждане России от 18 до 27 лет, «не пребывающие в запасе и подлежащие в соответствии с федеральным законом “О воинской обязанности и военной службе” призыву на военную службу», говорится в документе. Указ вступает в силу с 30 марта. Обеспечить призыв поручено правительству, органам исполнительной власти в регионах и призывным комиссиям.

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В октябре — декабре 2016 года в соответствии с указом президента в армию были призваны 152 тыс. граждан России. Весной прошлого года на военную службу отправились 155 тыс. человек.

На прошлой неделе глава комитета Госдумы по обороне, экс-командующий ВДВ Владимир Шаманов рассказал, что депутаты обсуждают возможность повышения предельного призывного возраста до 30 лет. Шаманов отметил, что часть законодателей полагает, что планка в 27 лет, установленная в настоящее время в качестве предельного возраста прохождения службы в армии, занижена.

«Некоторые предложили 30 лет, чтобы уклонисты были не заинтересованы уклоняться», — пояснил Шаманов. Он также сообщил, что в комитете будет создана рабочая группа для разработки соответствующих законодательных инициатив.

Согласно результатам опроса, проведенного Левада-центром в январе 2017 года, больше половины россиян (58%) выступают за сохранение призыва на военную службу.

Этот показатель, сохранившийся с 2016 года, является максимальным с 1997 года, отмечали социологи. Чаще всего за сохранение всеобщей воинской обязанности высказывались пенсионеры (66%) и россияне старше 55 лет (63%). При этом переход к контрактной армии поддержали только 37% респондентов, в основном россияне моложе 25 лет и студенты.

Комментарии
9
эльшат мехтиев
Призыв и контракт это разные вещи!) В сказки про военную жизнь не верь. Я точно и лучше многих знаю про это.
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Понятно
Сейчас много контрактников, так как в армии зарплата, лучше, чем у большинства населения страны, на чеи налоги эта армия содержится, при этом одеты, обуты, есть крыша над головой, я бы сам сейчас в армию пошел, да возрастом уже не подхожу
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эльшат мехтиев
Укрофоб, затычка ты, даже в моих комментариях!))
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