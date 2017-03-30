Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу 142 тыс. человек. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Призыву на военную службу подлежат граждане России от 18 до 27 лет, «не пребывающие в запасе и подлежащие в соответствии с федеральным законом “О воинской обязанности и военной службе” призыву на военную службу», говорится в документе. Указ вступает в силу с 30 марта. Обеспечить призыв поручено правительству, органам исполнительной власти в регионах и призывным комиссиям.
В октябре — декабре 2016 года в соответствии с указом президента в армию были призваны 152 тыс. граждан России. Весной прошлого года на военную службу отправились 155 тыс. человек.
На прошлой неделе глава комитета Госдумы по обороне, экс-командующий ВДВ Владимир Шаманов рассказал, что депутаты обсуждают возможность повышения предельного призывного возраста до 30 лет. Шаманов отметил, что часть законодателей полагает, что планка в 27 лет, установленная в настоящее время в качестве предельного возраста прохождения службы в армии, занижена.
«Некоторые предложили 30 лет, чтобы уклонисты были не заинтересованы уклоняться», — пояснил Шаманов. Он также сообщил, что в комитете будет создана рабочая группа для разработки соответствующих законодательных инициатив.
Согласно результатам опроса, проведенного Левада-центром в январе 2017 года, больше половины россиян (58%) выступают за сохранение призыва на военную службу.
Этот показатель, сохранившийся с 2016 года, является максимальным с 1997 года, отмечали социологи. Чаще всего за сохранение всеобщей воинской обязанности высказывались пенсионеры (66%) и россияне старше 55 лет (63%). При этом переход к контрактной армии поддержали только 37% респондентов, в основном россияне моложе 25 лет и студенты.