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10:37 (мск), источник: ИА REGNUM

Назначение Михаила Черникова главой ГИБДД не подтверждается

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что кандидатура Черникова была предложена на должность начальника Госавтоинспекции.

Источник: Reuters

Начальник УМВД по Хабаровскому краю Михаил Черников не был назначен на должность главы Госавтоинспекции, документов о его переводе и назначении не поступало, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД РФ.

Черников продолжает исполнять свои обязанности на текущем посту, уточнили в региональном управлении.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что кандидатура Черникова была предложена на должность начальника Госавтоинспекции.

Глава ГИБДД Виктор Нилов 29 марта был снят с поста президентом РФ Владимиром Путиным. По словам заместителя председателя комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Вячеслава Лысакова, контракт с Ниловым не был продлен из-за возраста.

На данный момент неизвестно, кто сменит Нилова на посту главы ГИБДД. На этом посту Нилов находился с 12 июня 2011 года.

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