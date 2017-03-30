Назначение Михаила Черникова главой ГИБДД не подтверждается
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что кандидатура Черникова была предложена на должность начальника Госавтоинспекции.
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что кандидатура Черникова была предложена на должность начальника Госавтоинспекции.
Начальник УМВД по Хабаровскому краю Михаил Черников не был назначен на должность главы Госавтоинспекции, документов о его переводе и назначении не поступало, сообщили в
Черников продолжает исполнять свои обязанности на текущем посту, уточнили в региональном управлении.
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что кандидатура Черникова была предложена на должность начальника Госавтоинспекции.
Глава ГИБДД Виктор Нилов 29 марта был снят с поста президентом РФ Владимиром Путиным. По словам заместителя председателя комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Вячеслава Лысакова, контракт с Ниловым не был продлен
На данный момент неизвестно, кто сменит Нилова на посту главы ГИБДД. На этом посту Нилов находился с 12 июня 2011 года.