Назначен глава департамента муниципального имущества мэрии Красноярска
Руководителем утвержден Юрий Парыгин.
Руководителем утвержден Юрий Парыгин.
Мэрия Красноярска утвердила результаты конкурса на должность главы департамента муниципального имущества и земельных отношений. Победителем стал Юрий Парыгин. Информация опубликована на официальном сайте администрации.
Напомним, конкурс на должность главы ведомства и
Юрий Парыгин исполнял обязанности главы департамента с конца октября прошлого года, когда
В конце января чиновник стал фигурантом скандала с красноярской активисткой Ольгой Суворовой. Тогда общественница забаррикадировала Парыгина в его личном кабинете и не выпускала вплоть до приезда полиции. Ставший свидетелем конфликта депутат Аркадий Волков отмечал, что чиновник «физически не пострадал», однако «все очень серьезно».