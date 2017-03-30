Назначен глава департамента муниципального имущества мэрии Красноярска

Мэрия Красноярска утвердила результаты конкурса на должность главы департамента муниципального имущества и земельных отношений. Победителем стал Юрий Парыгин. Информация опубликована на официальном сайте администрации.

Напомним, конкурс на должность главы ведомства и вице-мэра был объявлен в середине февраля. В документах отмечалось, что претендент должен оперативно принимать решения, уметь вести деловые переговоры, публично выступать, а также работать с персональным компьютером. Кандидат должен иметь либо не менее 2 лет стажа муниципальной службы, либо не менее 4 лет работы на руководящей должности. Конкурс прошел еще 21 марта, однако официальные итоги были подведены только 29 марта.

Юрий Парыгин исполнял обязанности главы департамента с конца октября прошлого года, когда экс-руководитель Андрей Шлома перешел на работу в администрацию Кировского района. До этого Парыгин занимал пост главы регионального Гостехнадзора, который покинул в июне.

В конце января чиновник стал фигурантом скандала с красноярской активисткой Ольгой Суворовой. Тогда общественница забаррикадировала Парыгина в его личном кабинете и не выпускала вплоть до приезда полиции. Ставший свидетелем конфликта депутат Аркадий Волков отмечал, что чиновник «физически не пострадал», однако «все очень серьезно».