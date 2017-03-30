Главой Катав-Ивановска избран Иван Норко

Соответствующее решение принято на заседании Собрания депутатов.

Как уже сообщало агентство, на рассмотрение парламентариев были представлены две кандидатуры: Ивана Норко и 33-летнего индивидуального предпринимателя Алексея Лыскова.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в администрации, на заседании каждому из кандидатов было предоставлено слово для выступления и оба, обращаясь к депутатам, не могли скрыть волнения. «Иван Норко — более опытный управленец, профессионал, у которого уже сформировалось своё видение разрешения многих городских проблем при далеко не идеальном бюджете», — отмечают в мэрии и добавляют, что этот кандидат открыт в общении, умеет расположить к себе аудиторию, деликатно ведёт диалог, не боится брать на себя ответственность и мыслит на перспективу.

Алексей Лысков скрупулёзно готовил пакет документов, сам составил свою программу так, как её видит и понимает, потому что живёт в Катав-Ивановске достаточно давно.

В итоге открытого голосования Иван Норко получил 15 из 16-ти голосов депутатов (один из депутатов отсутствовал по причине болезни). «Депутаты, учитывая стремление Лыскова работать на благо города и земляков, рекомендовали руководству района внести его кандидатуру в кадровый резерв муниципалитета», — рассказали в администрации.