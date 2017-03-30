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10:33 (мск), источник: Uralpress.ru

Главой Катав-Ивановска избран Иван Норко

Главой Катав-Ивановского городского поселения (Челябинская область) избран исполняющий обязанности мэра, 44-летний Иван Норко.

Источник: Uralpress.ru

Соответствующее решение принято на заседании Собрания депутатов.

Как уже сообщало агентство, на рассмотрение парламентариев были представлены две кандидатуры: Ивана Норко и 33-летнего индивидуального предпринимателя Алексея Лыскова.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в администрации, на заседании каждому из кандидатов было предоставлено слово для выступления и оба, обращаясь к депутатам, не могли скрыть волнения. «Иван Норко — более опытный управленец, профессионал, у которого уже сформировалось своё видение разрешения многих городских проблем при далеко не идеальном бюджете», — отмечают в мэрии и добавляют, что этот кандидат открыт в общении, умеет расположить к себе аудиторию, деликатно ведёт диалог, не боится брать на себя ответственность и мыслит на перспективу.

Алексей Лысков скрупулёзно готовил пакет документов, сам составил свою программу так, как её видит и понимает, потому что живёт в Катав-Ивановске достаточно давно.

В итоге открытого голосования Иван Норко получил 15 из 16-ти голосов депутатов (один из депутатов отсутствовал по причине болезни). «Депутаты, учитывая стремление Лыскова работать на благо города и земляков, рекомендовали руководству района внести его кандидатуру в кадровый резерв муниципалитета», — рассказали в администрации.

Как уже сообщало агентство, 25 января 2017 года действующий глава Катав-Ивановского городского поселения 39-летний Алексей Бисярин досрочно ушел в отставку, проработав в этой должности чуть более года (с ноября 2015 года). 30 января Совет депутатов принял решение об объявлении конкурса. С 5 по 19 февраля принимались документы от кандидатов на пост главы города. Затем с 20 февраля по 11 марта была проведена проверка достоверности документов кандидатов. К конкурсу были допущены два претендента — Норко и Лысков.

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