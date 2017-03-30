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10:29 (мск), источник: Actualitati.md

Чебан рассказал почему либералы затягивают принятие бюджета на 2017 год

Заканчивается уже первый триместр 2017 года, а муниципальный бюджет на этот год все еще не разработан. Об этом на своей странице в социальной сети пишет председатель фракции ПСРМ Ион Чебан.

Источник: Actualitati.md

Вы помните, как кричали советники Либеральной партии, что принятие бюджета затягивают социалисты, хотя мы никак не можем его затягивать и, более того, с августа требуем представить проект бюджета на 2017-й год. Так было и в прошлом году, когда бюджет на 2016-й был представлен лишь в июне. Все делается преднамеренно. Это давно запланированная схема, цель которой — создать благоприятные условия для компаний либеральной кассы для публичных закупок и растрата муниципальных средств так, как хочет Дорин, без принятия в КМС. В прошлом году сотни миллионов леев были потрачены необоснованно, — отметил он.

По словам Чебана, единственным выходом из сложившейся ситуации является инициированный социалистами референдум по отставке Дорина Киртоакэ.

Стоит отметить, что обсуждение бюджета началось в августа 2016 года и длится по сей день. Социалисты предлагали провести в начале марта провели слушания с общественностью и, в середине марта принять бюджет на заседании муниципального совета, но до сих пор бюджет не представлен и не принят.

Напомним, что ранееИон Чебан также опубликовал поправки и предложения фракции Партии социалистов к муниципальному бюджету на 2017 год.

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