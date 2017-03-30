Чебан рассказал почему либералы затягивают принятие бюджета на 2017 год

Вы помните, как кричали советники Либеральной партии, что принятие бюджета затягивают социалисты, хотя мы никак не можем его затягивать и, более того, с августа требуем представить проект бюджета на 2017-й год. Так было и в прошлом году, когда бюджет на 2016-й был представлен лишь в июне. Все делается преднамеренно. Это давно запланированная схема, цель которой — создать благоприятные условия для компаний либеральной кассы для публичных закупок и растрата муниципальных средств так, как хочет Дорин, без принятия в КМС. В прошлом году сотни миллионов леев были потрачены необоснованно, — отметил он.

По словам Чебана, единственным выходом из сложившейся ситуации является инициированный социалистами референдум по отставке Дорина Киртоакэ.

Стоит отметить, что обсуждение бюджета началось в августа 2016 года и длится по сей день. Социалисты предлагали провести в начале марта провели слушания с общественностью и, в середине марта принять бюджет на заседании муниципального совета, но до сих пор бюджет не представлен и не принят.

Напомним, что ранееИон Чебан также опубликовал поправки и предложения фракции Партии социалистов к муниципальному бюджету на 2017 год.