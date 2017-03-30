Юбилей дружбы с японской префектурой Тояма отметят в Приморье

Программу празднования обсудили директор департамента международного сотрудничества Приморья Алексей Старичков и глава отдела международных связей префектурального управления Тоямы Томохиро Мацумото.

Как стало известно в ходе встречи, праздничные мероприятия состоятся во Владивостоке 7—8 июля . В течение двух дней жители и гости Приморья смогут ближе познакомиться с культурой префектуры Тояма, поучаствовать в семинарах, посвященных развитию экономического и туристского сотрудничества между регионами, и даже вступить в фан-клуб префектуры.

«Одним из основных событий станет День Тоямы в Приморском крае. Мы планируем провести выставки и мастер-классы по изготовлению изделий традиционного прикладного искусства этой префектуры, выставку лекарств и выставку туристских возможностей Тоямы, а также дегустацию японской кухни», — сообщил Томохиро Мацумото.

Также стороны планируют дополнить Соглашение о сотрудничестве между регионами, заключенное в 1992 году, с учетом новых реалий.

«Еще один блок мероприятий состоится на территории Владивостокского морского торгового порта, который в этом году также празднует 25-летие сотрудничества с японским партнером — портом Фусики-Тояма», — рассказал представитель японской стороны.

Для участия в праздничных мероприятиях в Приморье прибудет делегация из префектуры Тояма во главе с Губернатором региона Исии Такакадзу. В состав миссии войдут представители бизнеса, туротрасли, культуры, а также депутаты и официальные лица префектуры.

По мнению директора департамента международного сотрудничества Приморья Алексея Старичкова, проведение совместных мероприятий станет дополнительным шагом к расширению границ взаимодействия между регионами.

«Мы дружим уже четверть века, это серьезный срок. Накопленный за это время опыт успешного сотрудничества позволит нам и дальше реализовывать совместные проекты, направленные на процветание обеих территорий, а праздничные мероприятия сделают наши народы еще ближе и понятнее друг другу», — отметил глава ведомства.

В преддверии основных торжеств, которые состоятся в Приморье в июле, японская сторона планирует провести несколько мероприятий в мае. Так, префектурой Тояма будет организован конкурс выступлений на японском языке. Кроме того, японские партнеры ведут переговоры с Дальневосточным федеральным университетом о торжественной церемонии закладки сакуровой аллеи на территории кампуса.

Отметим, по мнению Губернатора Приморья Владимира Миклушевского, очень важно развивать российско-японские отношения именно на межрегиональном уровне.

Справочно: Япония находится на первом месте среди внешнеторговых партнеров Приморья по объему накопленных инвестиций. Японские компании работают в торговле, логистике, организации общественного питания, финансах, лесозаготовке и деревообработке, автосервисе, сервисном обслуживании. Наиболее активно Приморский край и Япония сотрудничают в сфере машиностроения и лесопереработки.