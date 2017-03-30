Юбилей дружбы с японской префектурой Тояма отметят в Приморье
Торжественные мероприятия, посвященные 25-летию установления дружественных связей Приморского края и японской префектуры Тояма, пройдут
Торжественные мероприятия, посвященные 25-летию установления дружественных связей Приморского края и японской префектуры Тояма, пройдут
Программу празднования обсудили директор департамента международного сотрудничества Приморья Алексей Старичков и глава отдела международных связей префектурального управления Тоямы Томохиро Мацумото.
Как стало известно в ходе встречи, праздничные мероприятия состоятся во Владивостоке
«Одним из основных событий станет День Тоямы в Приморском крае. Мы планируем провести выставки и
Также стороны планируют дополнить Соглашение о сотрудничестве между регионами, заключенное в 1992 году, с учетом новых реалий.
«Еще один блок мероприятий состоится на территории Владивостокского морского торгового порта, который в этом году также празднует 25-летие сотрудничества с японским партнером — портом Фусики-Тояма», — рассказал представитель японской стороны.
Для участия в праздничных мероприятиях в Приморье прибудет делегация из префектуры Тояма во главе с Губернатором региона Исии Такакадзу. В состав миссии войдут представители бизнеса, туротрасли, культуры, а также депутаты и официальные лица префектуры.
По мнению директора департамента международного сотрудничества Приморья Алексея Старичкова, проведение совместных мероприятий станет дополнительным шагом к расширению границ взаимодействия между регионами.
«Мы дружим уже четверть века, это серьезный срок. Накопленный за это время опыт успешного сотрудничества позволит нам и дальше реализовывать совместные проекты, направленные на процветание обеих территорий, а праздничные мероприятия сделают наши народы еще ближе и понятнее друг другу», — отметил глава ведомства.
В преддверии основных торжеств, которые состоятся в Приморье в июле, японская сторона планирует провести несколько мероприятий в мае. Так, префектурой Тояма будет организован конкурс выступлений на японском языке. Кроме того, японские партнеры ведут переговоры с Дальневосточным федеральным университетом о торжественной церемонии закладки сакуровой аллеи на территории кампуса.
Отметим, по мнению Губернатора Приморья Владимира Миклушевского, очень важно развивать
Справочно: Япония находится на первом месте среди внешнеторговых партнеров Приморья по объему накопленных инвестиций. Японские компании работают в торговле, логистике, организации общественного питания, финансах, лесозаготовке и деревообработке, автосервисе, сервисном обслуживании. Наиболее активно Приморский край и Япония сотрудничают в сфере машиностроения и лесопереработки.