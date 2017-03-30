Премьер-министр Башкирии взял на себя семейную политику
Сегодня был утвержден состав Координационного совета при Правительстве РБ по государственной семейной политике.
Сегодня был утвержден состав Координационного совета при Правительстве РБ по государственной семейной политике.
В него вошли 27 человек, и возглавил его премьер Рустэм Марданов. Из них только четыре человека представлены не как официальные лица министерств и ведомств, а как представители НКО и общественных организаций. В совете не нашлось места ученому сообществу и социологам.
Примечательно, что в постановлении правительства о создании Координационного совета администрациям районов и городов республики рекомендуется создать подобные структуры у себя. За деятельность республиканского совета премьер будет нести персональную ответственность. Помимо председателя в совет предусмотрены должности заместителя и секретаря. По мере необходимости также будут создаваться рабочие группы, в которые могут войти и члены совета.
Собираться совет будет не реже одного раза в год.