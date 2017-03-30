Премьер-министр Башкирии взял на себя семейную политику

В него вошли 27 человек, и возглавил его премьер Рустэм Марданов. Из них только четыре человека представлены не как официальные лица министерств и ведомств, а как представители НКО и общественных организаций. В совете не нашлось места ученому сообществу и социологам.

Примечательно, что в постановлении правительства о создании Координационного совета администрациям районов и городов республики рекомендуется создать подобные структуры у себя. За деятельность республиканского совета премьер будет нести персональную ответственность. Помимо председателя в совет предусмотрены должности заместителя и секретаря. По мере необходимости также будут создаваться рабочие группы, в которые могут войти и члены совета.

Собираться совет будет не реже одного раза в год.