Призывников проверяют на приверженность к нетрадиционным течениям в РК

АСТАНА, 30 мар — Sputnik. Казахстанских призывников проверяют на приверженность к нетрадиционным религиозных течениям до того, как начнется комплектование в ряды вооруженных сил Казахстана, сообщил начальник департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба ВС РК, генерал-майор Муслим Даиров.

«Прежде чем начинается призыв у нас предварительное изучение проходит с тесным взаимодействием с представителями министерства внутренних дел, комитета национальной безопасности. С приверженцами нетрадиционных религий и экстремистских организации в этом нам уже помогает КНБ. Я скажу, что весенний призыв начался с 26-го числа, а работа шла конкретно с нового года. То есть три-четыре месяца идет изучение. Потом у нас есть определенные должности, войска, пограничные службы, силы воздушной обороны, получают дополнительные допуски, это обязательно проверяется. В КНБ и погранслужбу еще более тщательный отбор. То есть, как говорится, через сито», — сказал Даиров на брифинге в службе центральных коммуникаций.

В целом, по его словам, основные задачи в ходе призыва этого года — комплектование воинских формирований наиболее подготовленными в психологическом и физическом плане молодежи призывного возраста. При этом соблюдается принцип экстерриториальности с учетом пропорционального распределения нарядов на регионы республики.

«Требования у нас улучшаются из года в год. Существует даже конкурсность, когда мы из четырех здоровых, готовых, пригодных к воинской службе отбираем одного. Конечно, если посмотреть все число призывного контингента, подлежащих к призыву, число очень большое, но отсев идет и по физическим параметрам. По своему опыту скажу, когда раньше призывали были одни параметры, а сейчас у нас параметры намного выше, поэтому качество призывного контингента очень хорошее и есть с чем сравнивать», — добавил Даиров.

По информации полковника медицинской службы — начальника центра военно-врачебной комиссии Министерства обороны Каната Султангазина, ранее из общего количества призывников годными к воинской службе оказывались 70%, однако данный показатель с каждым годом увеличивается на 0,5% и на сегодняшний день составляет 77−78%.

«Абсолютно негодных с исключением воинского учета очень мало. Это инвалиды с детства, имеющие врожденные или хронические пороки. Их количество не достигает 0,5%», — добавил Султангазин.

Отмечается, что весной 2017 года в Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования Казахстана планируется призвать свыше 16 тысяч граждан 1999−1990 годов рождения.

Комплектование осуществляется по экстерриториальному принципу. То есть призывник направляется на службу в другой регион. При отборе и распределении молодого пополнения по воинским частям учитываются специальности призывников, полученные до призыва.