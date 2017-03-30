Призывников проверяют на приверженность к нетрадиционным течениям в РК
Весенний призыв начался в Казахстане 26 марта.
Весенний призыв начался в Казахстане 26 марта.
АСТАНА, 30 мар — Sputnik. Казахстанских призывников проверяют на приверженность к нетрадиционным религиозных течениям до того, как начнется комплектование в ряды вооруженных сил Казахстана, сообщил начальник департамента
«Прежде чем начинается призыв у нас предварительное изучение проходит с тесным взаимодействием с представителями министерства внутренних дел, комитета национальной безопасности. С приверженцами нетрадиционных религий и экстремистских организации в этом нам уже помогает КНБ. Я скажу, что весенний призыв начался с 26-го числа, а работа шла конкретно с нового года. То есть
В целом, по его словам, основные задачи в ходе призыва этого года — комплектование воинских формирований наиболее подготовленными в психологическом и физическом плане молодежи призывного возраста. При этом соблюдается принцип экстерриториальности с учетом пропорционального распределения нарядов на регионы республики.
«Требования у нас улучшаются из года в год. Существует даже конкурсность, когда мы из четырех здоровых, готовых, пригодных к воинской службе отбираем одного. Конечно, если посмотреть все число призывного контингента, подлежащих к призыву, число очень большое, но отсев идет и по физическим параметрам. По своему опыту скажу, когда раньше призывали были одни параметры, а сейчас у нас параметры намного выше, поэтому качество призывного контингента очень хорошее и есть с чем сравнивать», — добавил Даиров.
По информации полковника медицинской службы — начальника центра
«Абсолютно негодных с исключением воинского учета очень мало. Это инвалиды с детства, имеющие врожденные или хронические пороки. Их количество не достигает 0,5%», — добавил Султангазин.
Отмечается, что весной 2017 года в Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования Казахстана планируется призвать свыше 16 тысяч граждан 1999−1990 годов рождения.
Комплектование осуществляется по экстерриториальному принципу. То есть призывник направляется на службу в другой регион. При отборе и распределении молодого пополнения по воинским частям учитываются специальности призывников, полученные до призыва.