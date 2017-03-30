Депутаты ЗС проверят, как в Приангарье используют новые спортплощадки
Депутаты ЗС Приангарья проконтролируют работу новых спортивных площадок и кортов — С. Брилка.
Депутаты ЗС Приангарья проконтролируют работу новых спортивных площадок и кортов — С. Брилка.
Мониторинг работы новых объектов социальной инфраструктуры, в том числе, спортивных сооружений, в Иркутской области проводит Законодательное собрание региона. Как сообщает 30 марта 2017 года
Примером эффективного использования спортивных сооружений может служить опыт с. Савватеевка в Ангарском городском округе. Жители Савватеевки выразили благодарность Сергею Брилке за поддержку областным парламентом строительства в селе нужных спортивных объектов, а также за активное развитие
Сейчас корт ежедневно открыт для посещения, сделано освещение, организованы регулярные тренировки дворовой хоккейной команды с профессиональным инструктором, проводятся различные спортивные соревнования. На многофункциональной спортивной площадке, предназначенной для волейбола, баскетбола и минифутбола, игры начнутся с установлением теплой погоды. «Теперь наши дети могут на профессиональном уровне заниматься спортом и добиваться высоких результатов», — отмечают жители Савватеевки.
В 2017 году в ряде территорий Иркутской области также будут введены в эксплуатацию новые спортсооружения. Строительство хоккейных кортов предусмотрено, в частности, в с. Новая Ида Боханского района, в с. Карлук Иркутского района, в поселках Залари, Тельма,