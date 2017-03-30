Депутаты ЗС проверят, как в Приангарье используют новые спортплощадки

Мониторинг работы новых объектов социальной инфраструктуры, в том числе, спортивных сооружений, в Иркутской области проводит Законодательное собрание региона. Как сообщает 30 марта 2017 года пресс-служба ЗС со ссылкой на председателя парламента Сергея Брилку, развитие массовой физкультуры и спорта — один из приоритетов в деятельности ЗС. Однако, по его словам, на практике далеко не всегда корты и ФОКи загружены, что подтверждают отчеты из районов. К примеру, отдельные уличные спортплощадки зимой не использовались и даже не чистились от снега. В ряде территорий не смогли организовать работу тренеров. «Подобные ситуации недопустимы», — считает Сергей Брилка.

Примером эффективного использования спортивных сооружений может служить опыт с. Савватеевка в Ангарском городском округе. Жители Савватеевки выразили благодарность Сергею Брилке за поддержку областным парламентом строительства в селе нужных спортивных объектов, а также за активное развитие социально-культурной жизни сельских территорий региона. Напомним, хоккейный корт и многофункциональная спортивная площадка в Савватеевке были построены в 2016 году на средства областного бюджета.

Сейчас корт ежедневно открыт для посещения, сделано освещение, организованы регулярные тренировки дворовой хоккейной команды с профессиональным инструктором, проводятся различные спортивные соревнования. На многофункциональной спортивной площадке, предназначенной для волейбола, баскетбола и минифутбола, игры начнутся с установлением теплой погоды. «Теперь наши дети могут на профессиональном уровне заниматься спортом и добиваться высоких результатов», — отмечают жители Савватеевки.