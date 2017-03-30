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11:26 (мск), источник: Baikal-info.ru

Депутаты ЗС проверят, как в Приангарье используют новые спортплощадки

Депутаты ЗС Приангарья проконтролируют работу новых спортивных площадок и кортов — С. Брилка.

Мониторинг работы новых объектов социальной инфраструктуры, в том числе, спортивных сооружений, в Иркутской области проводит Законодательное собрание региона. Как сообщает 30 марта 2017 года пресс-служба ЗС со ссылкой на председателя парламента Сергея Брилку, развитие массовой физкультуры и спорта — один из приоритетов в деятельности ЗС. Однако, по его словам, на практике далеко не всегда корты и ФОКи загружены, что подтверждают отчеты из районов. К примеру, отдельные уличные спортплощадки зимой не использовались и даже не чистились от снега. В ряде территорий не смогли организовать работу тренеров. «Подобные ситуации недопустимы», — считает Сергей Брилка.

Примером эффективного использования спортивных сооружений может служить опыт с. Савватеевка в Ангарском городском округе. Жители Савватеевки выразили благодарность Сергею Брилке за поддержку областным парламентом строительства в селе нужных спортивных объектов, а также за активное развитие социально-культурной жизни сельских территорий региона. Напомним, хоккейный корт и многофункциональная спортивная площадка в Савватеевке были построены в 2016 году на средства областного бюджета.

Сейчас корт ежедневно открыт для посещения, сделано освещение, организованы регулярные тренировки дворовой хоккейной команды с профессиональным инструктором, проводятся различные спортивные соревнования. На многофункциональной спортивной площадке, предназначенной для волейбола, баскетбола и минифутбола, игры начнутся с установлением теплой погоды. «Теперь наши дети могут на профессиональном уровне заниматься спортом и добиваться высоких результатов», — отмечают жители Савватеевки.

В 2017 году в ряде территорий Иркутской области также будут введены в эксплуатацию новые спортсооружения. Строительство хоккейных кортов предусмотрено, в частности, в с. Новая Ида Боханского района, в с. Карлук Иркутского района, в поселках Залари, Тельма, Усть-Уда, в с. Мельница Нижнеудинского района, в п. Харик Куйтунского района, в с. Бильчир Осинского района. Появятся и новые многофункциональные спортивные площадки. Многие из этих объектов — наказы избирателей, которые претворяются в жизнь. Депутаты продолжат контроль не только хода строительства, но и дальнейшей эксплуатации сооружений.

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