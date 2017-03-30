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10:43 (мск), источник: РИА Новости

Живущие в Крыму немцы ответили на призыв МИД ФРГ не посещать полуостров

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар — РИА Новости, Виктор Лященко. Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель расценивает призыв властей Германии не посещать полуостров как нарушение прав человека.

Источник: РИА "Новости"

Делегация из Германии находится с семидневным визитом в Крыму. При этом официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер заявил, что министерство по-прежнему призывает немецких граждан не совершать поездок в Крым. Предупреждения, по его словам, связаны «с очевидной ситуацией в международном праве».

«Это просто нарушение прав человека и нарушение всех международных прав. Я знаю законодательство Германии, которое гарантирует своим гражданам приезд в любую страну. Никто не имеет право ограничить их в своих действиях», — сказал Гемпель РИА Новости.

По его мнению, подобные предупреждения, а также угрозы, исходящие от украинских властей, не остановят людей, которые хотят открыть для себя Крым и узнать правду о ситуации на полуострове.

«Повлиять на мнение граждан Германии возможно в некоторой степени, но не на все 100%. Поэтому мы сейчас ожидаем очередной приезд немецкой делегации к нам в Крым примерно в двадцатых числах апреля. Мы уже знаем, кто приедет. Готовим программу. Никто не сможет затормозить процессы по налаживанию межнациональных, межгосударственных и, прежде всего, человеческих отношений между гражданами Германии и России», — подчеркнул Гемпель.

По его словам, ожидается, что в состав делегации войдут политики регионального уровня, журналисты, а также один из известных людей в Германии, «который начинал свою карьеру у Гельмута Коля и статс-секретарем был длительное время».

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