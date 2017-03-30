Парламент утвердил Евгения Люлина в статусе вице-губернатора Нижегородской области

«Я ценю вашу поддержку. Весь свой опыт я приложу для того, чтобы заниматься развитием Нижегородской области», — сказал он.

Напомним, что Евгений Люлин был назначен исполняющим обязанности вице-губернатора, первого заместителя председателя правительства Нижегородской области указом губернатора с 28 февраля.

СПРАВКА

Евгений Люлин родился в 1957 году в с. Чернуха Лысковского района Горьковской области. Выпускник Всесоюзного заочного финансово-экономического института по специальности «Планирование промышленности».

Трудовую деятельность начинал на авиационном заводе им. С. Орджоникидзе, впоследствии отдал предприятию 25 лет, пройдя путь от токаря до заместителя коммерческого директора. В 2002 году избран депутатом и председателем Законодательного собрания Нижегородской области.

В 2007 году занял сначала пост заместителя генерального директора ООО «Лукойл-Энергогаз», затем генерального директора ООО «Лукойл-Энергосети». С сентября 2013 года — заместитель губернатора Нижегородской области.

Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Женат. Двое детей.