Мэрия Владивостока с помощью гордумы на время отбилась от притязаний судебных приставов

Владивосток, 30 марта, PrimaMedia.

Депутаты Думы Владивостока помогли мэрии на время отсрочить исполнение судебных решений по выделению средств на капитальный ремонт многоквартирных домов в городе. Находясь под существенным прессингом судебных приставов, под угрозой уголовного преследования требующих от чиновников немедленно начать ремонтировать проблемные многоквартирные дома, мэрия вышла в гордуму с предложением сделать это за счет урезания социальных статей городского бюджета. На что депутаты, естественно, не пошли и отклонили предложение. Что городским чиновникам, собственно, и было нужно, сообщает корр. ИА PrimaMedia.

Поправки в городской бюджет на 2017 год, касающиеся перераспределения средств между ГРБС, на заседании гордумы, прошедшем сегодня, 30 марта представляла замглавы города Наталья Зубова. Она пояснила депутатам, что изменения потребовались в целях исполнения многочисленных требований УФССП по Приморскому краю об исполнении решений судов о капитальном ремонте многоквартирных жилых домов и предупреждения о возможной уголовной ответственности должностных лиц мэрии в случае их дальнейшего неисполнения.

По словам Зубовой, городской бюджет на 2017 год сбалансирован, дополнительных доходов не предвидится, а давление судебных приставов вынуждает чиновников перекроить расходы.

Судебные исполнители требуют от мэрии изыскать в городском бюджете 2 млрд 593 млн рублей на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, по которым приняты соответствующие решения судов.

«Администрация города Владивостока вынуждена предложить исполнение решения судов за счет уменьшения расходов бюджета на исполнение полномочий по вопросам местного значения. В результате этих изменений исполнение этих полномочий будет обеспечено бюджетом не более, чем на 4−5 месяцев, — с горечью сообщила замглавы администрации, озвучив и возможные последствия такого решения.

«Органы местного самоуправления лишатся возможности исполнять функции, возложенные на них законодательством. В том числе, по таким социально значимым вопросам как дорожная деятельность, обеспечение безопасности дорожного движения, предоставление общедоступного бесплатного дошкольного и общего образования по основным образовательным программам, обеспечение условий для развития в городе физкультуры, школьного спорта, — перечислила Наталья Зубова.

Как отметила вице-мэр, перераспределение расходов сделает невозможным организацию и проведение официальных культурно-спортивных мероприятий, под ударом окажется работа с детьми и молодежью. И другие социально важные направления.

«По нашей оценке, данная корректировка негативно повлияет на учебный процесс в муниципальных образовательных учреждениях и не позволит решать вопросы жизнеобеспечения города», — добавила она.

Депутат Андрей Галицких спросил вице-мэра, нет ли возможности профинансировать капитальный ремонт за счет средств из Фонда капитального ремонта, на что получил ответ, что такой возможности нет.

«Это те дома, которые остаются без финансового обеспечения ФКР. Данная корректировка возможна только за счет уменьшения расходов по вопросам местного значения. Мы понимаем всю ответственность, но других возможностей у городской администрации нет», — пояснила Наталья Зубова.

«То есть нам предлагается выбрать меньшее зло?», — уточнил Галицких.

«Получается, что так», — ответила Зубова.

Председатель комитета гордумы по бюджету, налогам и финансам Владимир Исаков высказал позицию профильного комитета.

«Если эти поправки утверждать, то фактически они приводят к некоему коллапсу в городе. Школы искусств закрываются, спортивных мероприятия и спорта на этот год не остается, с дорог деньги снимаются, управление муниципальной собственности можно закрывать на лопату. Конечно, исполнение исполнительных листов — дело очень важное, но бюджетный кодекс говорит о том, что бюджет должен быть сбалансирован, а социальные статьи —защищены. Вопросы местного значения должны решаться. Предлагаю корректировку отклонить, потому что она повлечет за собой достаточно серьезные социальные последствия и массовые социальные протесты», — заявил Владимир Исаков.

Депутаты предложение комитета поддержали единогласно.