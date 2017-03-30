Крым — Иран: навстречу сотрудничеству. Сергей Аксёнов встретился с иранскими бизнесменами

— Благодарю представителя иранского бизнеса Эсхани Алиакбара за посещение Республики Крым и проявление интереса к развитию полуострова. Готовы предоставить всю необходимую информацию для принятия бизнесменами правильных решений. Мы открыты для сотрудничества, и наши министры окажут всю необходимую помощь. Уверен, в ближайшее время мы составим совместный рабочий план, который станет основой для последующих действий, — написал С. Аксёнов.

Напомним, на этой неделе в Кремле прошли переговоры Президента России Владимира Путина и Президента Ирана Хасана Роухани.

По итогам переговоров было подписано немало важных и взаимовыгодных соглашений. Владимир Путин подчеркнул, что две страны эффективно работают практически по всем направлениям. В частности это касается международной деятельности, экономической сферы и решения острых международных проблем.