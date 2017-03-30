Ройзман уверен, что победит на предстоящих выборах губернатора

Глава уральской столицы пожаловался на муниципальный фильтр, который, по его мнению, является основной преградой для участия в выборах.

«Скажу так: я готов выходить при условии регистрации. Это будет тяжелая работа, это опасно, но если я сумею зарегистрироваться — я выиграю. Поэтому я очень внимательно смотрю, готовлю площадку, веду переговоры со сторонниками, по области проехал», — заявил Евгений Ройзман.

При этом он отметил, что понимает, как выиграть выборы, и что для этого делать.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», глава Екатеринбурга задекларировал свои доходы. Согласно документам его доходы в 2016 году составили около 2,5 миллионов рублей.