Главой Снежинска переизбран Игорь Сапрыкин

Главой Снежинска (ЗАТО, Челябинская область) избран действующий руководитель Игорь Сапрыкин — за него проголосовали 16 из 23 депутатов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, на пост главы Снежинска также претендовал заместитель руководителя городского Комитета по управлению имуществом Роман Шашов. Накануне, 29 марта, конкурсная комиссия отклонила кандидатуру инженера-исследователя ФГУП «РФЯЦ — ВНИИТФ им. академика Е. И. Забабахина» Тамары Смагиной.

Кроме того, сегодня избран председатель Собрания депутатов ЗАТО — им стал действующий руководитель представительного органа Олег Карпов.

В конце 2016 года в Снежинске были приняты поправки в Устав города, согласно которым была утверждена одноглавая система управления. Избранный депутатами глава города также будет возглавлять администрацию.

Игорь Сапрыкин избирался депутатом Снежинского городского Совета депутатов (созыв 2000—2005). С сентября по декабрь 2015 — исполняющий обязанности главы администрации, с декабря 2015 — глава администрации Снежинского городского округа.