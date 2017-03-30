Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кончаловский и Высоцкая стали триумфаторами премии «Ника»
Принц Ирака предложил купить за 300 000 долларов Надежду Савченко
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
Ле Пен предложила России объединиться с Францией и спасти мир Владимир Путин встретился с кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Поклонники оценили откровенное платье солистки "ВИА Гры" - СМИ
Российскую военную технику сожгут – СМИ
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
"Было много боли и предательств": признание Ляйсан Утяшевой
СМИ: Сестра Фриске показала милые фото с Платоном
Сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 с
Фоторепортажи
8Пустыня в цвету
10Европейские деревья года
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
1195-летие Ирины Антоновой
12:00 (мск), источник: dostup1.ru

Главой Снежинска переизбран Игорь Сапрыкин

За него проголосовали 16 из 23 депутатов. Кроме того, на новый срок избран председатель Собрания депутатов ЗАТО.

Главой Снежинска (ЗАТО, Челябинская область) избран действующий руководитель Игорь Сапрыкин — за него проголосовали 16 из 23 депутатов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, на пост главы Снежинска также претендовал заместитель руководителя городского Комитета по управлению имуществом Роман Шашов. Накануне, 29 марта, конкурсная комиссия отклонила кандидатуру инженера-исследователя ФГУП «РФЯЦ — ВНИИТФ им. академика Е. И. Забабахина» Тамары Смагиной.

Кроме того, сегодня избран председатель Собрания депутатов ЗАТО — им стал действующий руководитель представительного органа Олег Карпов.

В конце 2016 года в Снежинске были приняты поправки в Устав города, согласно которым была утверждена одноглавая система управления. Избранный депутатами глава города также будет возглавлять администрацию.

Игорь Сапрыкин избирался депутатом Снежинского городского Совета депутатов (созыв 2000—2005). С сентября по декабрь 2015 — исполняющий обязанности главы администрации, с декабря 2015 — глава администрации Снежинского городского округа.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Супруги из Озерска разбились в ДТП с рейсовым автобусом под Аргаяшом
Путин подписал указ о весеннем призыве в армию
Генпрокуратура РФ предложила проверять расходы бывших чиновников
Опрос: россияне хотят видеть своих детей врачами и военными
СМИ узнали детали российского расследования убийства Вороненкова
Курс доллара к рублю обновил минимум года
Умер нобелевский лауреат академик Абрикосов
Глава Amazon вышел на 2-е место в списке богатейших людей мира
Спорт
Укрощение Блохи: за что ФИФА так строго наказала Месси Разбираемся, что написал Лионель Месси в своей объяснительной записке в адрес ФИФА и чем может помочь земляку Диего Марадона
Авто
Toyota готовит новый внедорожник Американский офис японской марки опубликовал первую фотографию некоего автомобиля, который носит название FT-4X
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Создатели фильма «Оно» показали жуткого клоуна в первом трейлере Новая версия хоррора по роману Кинга обзавелась первым видео
Недвижимость
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Каждому пятому застройщику в стране грозит банкротство
Обычные ипотечные ставки стали ниже льготных
Общественники рассказали об изъятии детей за долги по ЖКХ
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука Музыкант принимает поздравления с 49-летием.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь