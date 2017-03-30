Мэр Новоуральска: Мы уже работали вместе с Антоном Алихановым

— Мы уже работали вместе [с Антоном Алихановым]. Я думаю, мы друг друга поняли и в человеческом плане, и в профессиональном, — сообщил Машков.

Чиновник не стал говорить, чем будет заниматься в правительстве региона. Он пообещал проинформировать обо всём после переезда на новое место работы. «Я не хочу возбуждать ни Свердловскую, ни Калининградскую области. Столько всякой дури написали, всё это не соответствует действительности», — прокомментировал Машков и добавил, что будет проживать на служебной квартире.

Во вторник, 21 марта, Владимир Машков сообщил СМИ, что ему предложили работу в правительстве Калининградской области. По его словам, он будет заниматься проведением губернаторских выборов.