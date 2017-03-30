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11:57 (мск), источник: Калининград.Ru

Мэр Новоуральска: Мы уже работали вместе с Антоном Алихановым

Мэр Новоуральска Владимир Машков, который планирует перейти в правительство Калининградской области, уже работал вместе с врио губернатора Антоном Алихановым. Об этом он заявил в интервью порталу Ura.ru.

— Мы уже работали вместе [с Антоном Алихановым]. Я думаю, мы друг друга поняли и в человеческом плане, и в профессиональном, — сообщил Машков.

Чиновник не стал говорить, чем будет заниматься в правительстве региона. Он пообещал проинформировать обо всём после переезда на новое место работы. «Я не хочу возбуждать ни Свердловскую, ни Калининградскую области. Столько всякой дури написали, всё это не соответствует действительности», — прокомментировал Машков и добавил, что будет проживать на служебной квартире.

Во вторник, 21 марта, Владимир Машков сообщил СМИ, что ему предложили работу в правительстве Калининградской области. По его словам, он будет заниматься проведением губернаторских выборов.

Как писал «Коммерсантъ», кандидатура главы Новоуральска рассматривалась на должность вице-премьера. Однако глава области Антон Алиханов заявил, что не планирует назначать Машкова на пост заместителя председателя правительства.

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