Экс-министр Евгений Балуев освобожден из СИЗО под домашний арест

Бывший министр информационного развития и связи Прикамья освобожден из СИЗО после девятимесячного заключения.



Об изменении меры пресечения попросил следователь ФСБ Сергей Водяненко, Балуев и защита поддержали ходатайство. Судья Ирина Житникова согласилась и поместила 35-летнего обвиняемого под домашний арест в его пермскую квартиру до 30 мая. Таким образом, все четверо обвиняемых по «делу МФЦ» теперь находятся на свободе. Кроме экс-министра это бывший руководитель КГАУ «Пермский краевой центр МФЦ» Дмитрий Дымбрылов, его зам Наталья Гладкова и бизнесмен Иван Овчинников.



В одно производство соединено четыре уголовных дела, в том числе — о мошенничестве при ремонте в шести помещениях МФЦ с ущербом в 26 млн рублей, хищении под видом премий свыше 2,6 млн рублей и еще 97,5 тыс. рублей при покупке двух мобильных телефонов Apple, а также — о незаконном хранении 13 целевых военных винтовочных патронов, изъятых при обыске в пермской квартире Балуева.