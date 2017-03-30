Двораковский неожиданно выступил в защиту Тиля
Мэр Омска открыто заявил, что бывший главный архитектор города не нарушал закон.
Мэр Омска открыто заявил, что бывший главный архитектор города не нарушал закон.
Сегодня, 30 марта мэр Омска Вячеслав Двораковский выступил в суде в качестве свидетеля по делу бывшего главного архитектора Анатолия Тиля. Градоначальника допрашивали больше двух часов.
Напомним, что бывшего главного архитектора Омска обвиняют в предоставлении земель без конкурса трем компаниям в 2013 году, «Фармакон», «Агроинновация» и «Торговый дом «Лига». Ущерб, по мнению следствия, составил 14 миллионов рублей.
В то же время глава города встал на защиту бывшего подчиненного.
— У меня нет данных об ущербе городу Омск, поэтому считаю, что ущерба нет, — цитирует Двораковского ИА «Новый Омск».
Также градоначальник добавил, представление прокуратуры о дисциплинарном привлечении к ответственности Анатолия Тиля, вероятно, поступало, но в день в мэрию поступает до 10−15 таких документов.