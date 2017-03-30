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11:45 (мск), источник: Om1.ru

Двораковский неожиданно выступил в защиту Тиля

Мэр Омска открыто заявил, что бывший главный архитектор города не нарушал закон.

Сегодня, 30 марта мэр Омска Вячеслав Двораковский выступил в суде в качестве свидетеля по делу бывшего главного архитектора Анатолия Тиля. Градоначальника допрашивали больше двух часов.

Напомним, что бывшего главного архитектора Омска обвиняют в предоставлении земель без конкурса трем компаниям в 2013 году, «Фармакон», «Агроинновация» и «Торговый дом «Лига». Ущерб, по мнению следствия, составил 14 миллионов рублей.

В то же время глава города встал на защиту бывшего подчиненного.

— У меня нет данных об ущербе городу Омск, поэтому считаю, что ущерба нет, — цитирует Двораковского ИА «Новый Омск».

Также градоначальник добавил, представление прокуратуры о дисциплинарном привлечении к ответственности Анатолия Тиля, вероятно, поступало, но в день в мэрию поступает до 10−15 таких документов.

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