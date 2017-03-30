Глава регионального УГИБДД Андрей Державицкий ушёл в отставку
Начальник областного управления ГИБДД Андрей Державицкий ушёл в отставку. Соответствующий приказ подписан в среду, 29 марта.
Начальник областного управления ГИБДД Андрей Державицкий ушёл в отставку. Соответствующий приказ подписан в среду, 29 марта.
«Он освобождён от занимаемой должности по достижении предельного возраста пребывания на службе», — пояснила руководитель
Андрей Державицкий возглавил управление ГИБДД Калининградской области в июле 2013 года. В ноябре 2016 года депутаты Городского совета наградили Андрея Державицкого медалью «За заслуги перед Калининградом».