Глава регионального УГИБДД Андрей Державицкий ушёл в отставку

«Он освобождён от занимаемой должности по достижении предельного возраста пребывания на службе», — пояснила руководитель пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.

Андрей Державицкий возглавил управление ГИБДД Калининградской области в июле 2013 года. В ноябре 2016 года депутаты Городского совета наградили Андрея Державицкого медалью «За заслуги перед Калининградом».