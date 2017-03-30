Авиация ЮВО впервые проведет учения с боевой стрельбой на незнакомых полигонах

Летные задания будут выполнять несколько авиагрупп. Бомбардировщики Су-34 в сопровождении истребителей Су-27 СМ³ и Су-30 СМ совершат беспосадочные перелеты на расстояния свыше шести тысяч километров с дозаправками в воздухе, в том числе в ночное время суток.

Боевые стрельбы истребительной и бомбардировочной авиации станут очередным этапом тактического учения 4 армии ВВС и ПВО, которое стартовало в начале марта. Уточняется, что в дальних перелетах будут использованы воздушные танкеры для дозаправки самолетов в воздухе.

Добавим, что завершающий этап учений пройдет на полигоне Телемба в Республике Бурятия, где разыграют 15 тактических эпизодов с применением более 250 единиц вооружения и военной техники, среди которых С-300ПМ, «Панцирь-С», также будут задействованы свыше 500 военнослужащих.