Третьим кандидатом в губернаторы на Урале стал экс-депутат Госдумы РФ

Глава столицы Урала Евгений Ройзман примет участие в выборах губернатора Свердловской области, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».

Такое заявление он сделал накануне, 29 марта, в эфире радиостанции «Вышка24». Таким образом, мэр Екатеринбурга стал третьим претендентом на пост главы региона, который официально сообщил о своем участии в выборах 10 сентября. При этом Ройзман отметил, что уже ведет переговоры со своими сторонниками и даже проехал с этой целью по области: «Это будет тяжелая работа, это опасно, но если я сумею зарегистрироваться — я выиграю». Для регистрации Евгению Вадимовичу необходимо заручиться поддержкой 126 мэров и депутатов местных дум.

Напомним также, что вчера, 29 марта, о своем участии в выборах губернатора официально уведомили член «Справедливой России» Александр Бурков (посредством лидера партии Сергея Миронова) и бывший лидер свердловского отделения партии «Патриоты России» Сергей Ярутин. При этом планируется, что Бурков станет единым кандидатом от всей парламентской оппозиции.