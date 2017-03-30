В свердловском городе уволен директор МУПа, совмещавший работу с бизнесом

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, Мусальников является учредителем коммерческой организации согласно сведениям из единого государственного реестра юридических лиц. В соответствии с Федеральным законом «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» руководитель не вправе быть учредителем юрилица, занимать должности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью в госорганах, органах местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях. Также не может он заниматься и предпринимательской деятельностью, быть единоличным исполнительным органом или членом коллегиального исполнительного органа коммерческой организации.

Более того, проверка показала, что 1 мая прошлого года в нарушение федерального законодательства о защите конкуренции директором МУП «Ритуал» был заключен договор аренды муниципального недвижимого имущества с компанией, учредителем которой он является и директором которого является его дочь.

Как уточнили в ведомстве, прокуратура внесла представление главе администрации Режевского городского округа с целью устранения выявленных нарушений. По результатам его рассмотрения трудовой договор с Валерием Мусальниковым был прекращен, он уволен 29 марта этого года.