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15:19 (мск), источник: Новый Калининград

Прокуратура: власти Гурьевска и Славска незаконно распределяли федеральные земли

Власти Гурьевского и Славского городских округов не имели права межевать и выделять земли, находящиеся в федеральной собственности. К таким выводам пришел Калининградский межрайонный природоохранный прокурор.

Источник: Новый Калининград

Во время прокурорской проверки, как пояснили корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в пресс-службе надзорного ведомства, было установлено, что в Гурьевском районе был сформирован новый земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, принадлежащих на праве собственности Российской Федерации и предоставленных в постоянное пользование ФГУ «Государственная комиссия Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений». Указанный земельный участок был предоставлен администрацией гражданину в аренду, затем в собственность за плату для ведения личного подсобного хозяйства, а впоследствии отчужден этим гражданином в пользу другого лица.

В Славском районе формирование двух земельных участков произошло с частичным наложением на земли лесного фонда. Данные земельные участки были предоставлены в собственность безвозмездно гражданину, который передал их в собственность юридическому лицу. Общество же продало земли одному из агентств недвижимости, которое вновь продало земельные участки всё тому же гражданину.

В связи с выявленными нарушениями закона природоохранный прокурор обратился в суды с исками о признании недействительными результатов межевания по формированию земельных участков и договоров о передаче их в собственность. Решениями Гурьевского и Славского районных судов иски прокурора удовлетворены. Апелляционная инстанция согласилась с выводами судов первой инстанции.

Отметим, что решения судов вступили в законную силу.

Представители администрации Гурьевского и Славского городских округов не смогли оперативно прокомментировать данную ситуацию. В их адрес редакция «Нового Калининграда.Ru» направила письменные запросы.

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