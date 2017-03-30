Дипломат рассказал, какая страна ЕС может сказать «нет» украинскому «безвизу»
Безвизовый режим между ЕС и Украиной введут летом. Но против этого может выступить Ле Пен в случае избрания президентом Франции.
Безвизовый режим между ЕС и Украиной введут летом. Но против этого может выступить Ле Пен в случае избрания президентом Франции.
Предоставление Европейским союзом безвизового режима для Украины больше не будут переносить. Об этом в интервью Тижню рассказал бельгийский дипломат украинского происхождения Зенон Коваль.
«Нет, его далее не будут откладывать — введут летом. Политические и технические решения есть, но в некоторых странах скоро выборы, поэтому они хотели бы запускать “безвиз” уже после, чтобы не создавать неудобств тем, кто сейчас при власти», — сказал он.
В то же время дипломат отметил, что в случае избрания президентом Франции
«К тому же, трудно будет одной Франции заявить “нет”, если все скажут “да”. Евросоюз не сможет себе этого позволить, потому что вообще потеряет доверие украинцев», — рассказал Коваль.
Ранее УНИАН сообщал, что в Министерстве иностранных дел Украины вслед за Грузией прогнозируют введение безвизового режима для украинцев до лета этого года.