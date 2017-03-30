Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома 2»
Принц Ирака предложил купить за 300 000 долларов Надежду Савченко
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
Как Российская империя продавала Аляску 150 лет назадПочему Александр II уступил "русскую Америку" и что дала нашей стране эта сделка
На Урале уволят воспитательницу, заставившую ребенка вымыть рот с мылом
Пять звезд, которые были изгоями в школе
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Российскую военную технику сожгут – СМИ
Пропало 64 украинских танка: заявление ОБСЕ
Какие кроссовки сейчас на пике моды (фото)
Вера Брежнева отдыхает в Дубае со своей семьей (фото)
"Было много боли и предательств": признание Ляйсан Утяшевой
СМИ: Сестра Фриске показала милые фото с Платоном
Для начинающих водителей ввели ограничения
Водители грузовиков останутся без работы
Фоторепортажи
8Пустыня в цвету
10Европейские деревья года
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
1195-летие Ирины Антоновой
12:22 (мск), источник: УНИАН

Дипломат рассказал, какая страна ЕС может сказать «нет» украинскому «безвизу»

Безвизовый режим между ЕС и Украиной введут летом. Но против этого может выступить Ле Пен в случае избрания президентом Франции.

Источник: УНИАН

Предоставление Европейским союзом безвизового режима для Украины больше не будут переносить. Об этом в интервью Тижню рассказал бельгийский дипломат украинского происхождения Зенон Коваль.

Читайте также
МВФ 3 апреля рассмотрит вопрос предоставления Украине транша в $1 млрд

«Нет, его далее не будут откладывать — введут летом. Политические и технические решения есть, но в некоторых странах скоро выборы, поэтому они хотели бы запускать “безвиз” уже после, чтобы не создавать неудобств тем, кто сейчас при власти», — сказал он.

В то же время дипломат отметил, что в случае избрания президентом Франции Жан-Мари Ле Пен она может сделать все, чтобы Украина не получила «безвиза». В то же время, если президентом станет Эмманюэль Макрон, он вряд ли будет возражать.

«К тому же, трудно будет одной Франции заявить “нет”, если все скажут “да”. Евросоюз не сможет себе этого позволить, потому что вообще потеряет доверие украинцев», — рассказал Коваль.

Ранее УНИАН сообщал, что в Министерстве иностранных дел Украины вслед за Грузией прогнозируют введение безвизового режима для украинцев до лета этого года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сальвадор первым в мире полностью запретил добычу рудных ископаемых - СМИ
Путин подписал указ о весеннем призыве в армию
Генпрокуратура РФ предложила проверять расходы бывших чиновников
Опрос: россияне хотят видеть своих детей врачами и военными
СМИ узнали детали российского расследования убийства Вороненкова
Курс доллара к рублю обновил минимум года
Умер нобелевский лауреат академик Абрикосов
Глава Amazon вышел на 2-е место в списке богатейших людей мира
Спорт
Укрощение Блохи: за что ФИФА так строго наказала Месси Разбираемся, что написал Лионель Месси в своей объяснительной записке в адрес ФИФА и чем может помочь земляку Диего Марадона
Авто
Toyota готовит новый внедорожник Американский офис японской марки опубликовал первую фотографию некоего автомобиля, который носит название FT-4X
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Создатели фильма «Оно» показали жуткого клоуна в первом трейлере Новая версия хоррора по роману Кинга обзавелась первым видео
Недвижимость
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Застройщики начали массово выплачивать неустойку дольщикам
Каждому пятому застройщику в стране грозит банкротство
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука Музыкант принимает поздравления с 49-летием.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь