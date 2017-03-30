Глава Новоуральска: Если надо, буду убеждать калининградцев, что в России лучше

— Кто-то собирается его присоединять к Европе? Если надо, буду убеждать, что в России лучше. Часть российских немцев, которые уехали в своё время в Германию, сейчас возвращаются, в том числе в Калининградскую область. Поток пошёл обратно. Не всё просто в этом мире. Да, там есть германизация, но она сама по себе непростая, поэтому когда у меня спросили, за я или против, я сказал, что я за гармонизацию, — сказал Машков.

Экс-мэр назвал себя политиком и чиновником регионального уровня и добавил, что уже обсуждает взаимоотношения Свердловской и Калининградской областей. «У нас есть точки соприкосновения в промышленности. Всё-таки Свердловская область — более мощный промышленный регион, и те наработки, которые у нас есть, могут помочь [Калининграду]», — цитирует Машкова портал.

Чиновник также рассказал, что уходит с поста главы администрации Новоуральска с 7 апреля. По его словам, он уже работал вместе с врио губернатора Антоном Алихановым и нашёл с ним понимание в профессиональном и человеческом планах.

Во вторник, 21 марта, Владимир Машков сообщил СМИ, что ему предложили работу в правительстве Калининградской области. По его словам, он будет заниматься проведением губернаторских выборов.