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18:01 (мск), источник: Калининград.Ru

Глава Новоуральска: Если надо, буду убеждать калининградцев, что в России лучше

Глава Новоуральска Владимир Машков, который планирует перейти в правительство Калининградской области, готов убеждать местных жителей, что в России жить лучше. Об этом он заявил в интервью порталу Ura.ru, отвечая на вопрос журналиста о том, что некоторые местные жители выступают за присоединение региона к Европе.

— Кто-то собирается его присоединять к Европе? Если надо, буду убеждать, что в России лучше. Часть российских немцев, которые уехали в своё время в Германию, сейчас возвращаются, в том числе в Калининградскую область. Поток пошёл обратно. Не всё просто в этом мире. Да, там есть германизация, но она сама по себе непростая, поэтому когда у меня спросили, за я или против, я сказал, что я за гармонизацию, — сказал Машков.

Экс-мэр назвал себя политиком и чиновником регионального уровня и добавил, что уже обсуждает взаимоотношения Свердловской и Калининградской областей. «У нас есть точки соприкосновения в промышленности. Всё-таки Свердловская область — более мощный промышленный регион, и те наработки, которые у нас есть, могут помочь [Калининграду]», — цитирует Машкова портал.

Чиновник также рассказал, что уходит с поста главы администрации Новоуральска с 7 апреля. По его словам, он уже работал вместе с врио губернатора Антоном Алихановым и нашёл с ним понимание в профессиональном и человеческом планах.

Во вторник, 21 марта, Владимир Машков сообщил СМИ, что ему предложили работу в правительстве Калининградской области. По его словам, он будет заниматься проведением губернаторских выборов.

Как писал «Коммерсантъ», кандидатура главы Новоуральска рассматривалась на должность вице-премьера. Однако глава области Антон Алиханов заявил, что не планирует назначать Машкова на пост заместителя председателя правительства.

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