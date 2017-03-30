Военные показали испытания российского боевого робота

Источник: АО Рособоронэкспорт

Сегодня ведущие страны мира занимаются активной разработкой различных роботов. Считается, что такие аппараты позволят снизить собственные потери во время боя, а также более эффективно вести разведку и наносить удары по целям противника. Российский робот «Уран-9» будет отвечать за разведку и огневое прикрытие. Гусеничный роботизированный комплекс «Уран-9» состоит из двух роботов разведки и огневой поддержки, транспортировочного тягача и подвижного пункта управления. Роботы вооружены автоматической пушкой 2А72 калибра 30 миллиметров, спаренным с ней пулеметом калибра 7,62 миллиметра и противотанковыми управляемыми ракетами «Атака». Боекомплект основного орудия составляет 200 выстрелов.

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«Уран-9» создан на базе универсальной роботизированной гусеничной платформы «Уран» с модульным размещением полезной нагрузки, включая боевые и вспомогательные модули. Дальность действия платформы составляет около километра. Робот имеет массу около семи тонн, оснащен двигателем мощностью 190 лошадиных сил и может преодолевать препятствия высотой до 1,2 метра.

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