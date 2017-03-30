Военные показали испытания российского боевого робота

Сегодня ведущие страны мира занимаются активной разработкой различных роботов. Считается, что такие аппараты позволят снизить собственные потери во время боя, а также более эффективно вести разведку и наносить удары по целям противника. Российский робот «Уран-9» будет отвечать за разведку и огневое прикрытие.
Гусеничный роботизированный комплекс «Уран-9» состоит из двух роботов разведки и огневой поддержки, транспортировочного тягача и подвижного пункта управления. Роботы вооружены автоматической пушкой 2А72 калибра 30 миллиметров, спаренным с ней пулеметом калибра 7,62 миллиметра и противотанковыми управляемыми ракетами «Атака». Боекомплект основного орудия составляет 200 выстрелов.
«Уран-9» создан на базе универсальной роботизированной гусеничной платформы «Уран» с модульным размещением полезной нагрузки, включая боевые и вспомогательные модули. Дальность действия платформы составляет около километра. Робот имеет массу около семи тонн, оснащен двигателем мощностью 190 лошадиных сил и может преодолевать препятствия высотой до 1,2 метра.
В мае прошлого года стало известно, что робот-сапер «Уран-6» получил экспортный паспорт, разрешающий поставку техники этого типа за рубеж. Позднее экспортные паспорта получили «Уран-9» и пожарный робот «Уран-14». Ранее «Уран-6» использовался военными при разминировании Пальмиры; при помощи этого робота были обезврежены около трех тысяч взрывных устройств.
Робот-сапер может быть оснащен одним из пяти различных тралов и бульдозерных отвалов. «Уран-6» также имеет четыре видеокамеры, обеспечивающих круговой обзор. Система способна самостоятельно обнаруживать взрывные устройства и уничтожать их по команде оператора. Максимальная мощность уничтожаемых устройств составляет 60 килограммов в тротиловом эквиваленте.
«Уран-6» может разминировать местность со скоростью до трех километров в час (до 0,5 километра в час при работе на каменистой почве). Разминирование может производиться несколькими способами: ударным, фрезерным (робот «вспахивает» почву) и катковым. Бортовой компьютер робота может идентифицировать основные типы боеприпасов.
Василий Сычёв