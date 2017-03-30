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13:02 (мск), источник: ИА Татар-информ

Мидхат Шагиахметов покинул пост главы Нацбанка РТ

(Казань, 30 марта, «Татар-информ»). Мидхат Шагиахметов покинул пост заместителя начальника Волго-Вятского главного управления Банка России — управляющего отделением — Нацбанком по Республике Татарстан. Эту информацию подтвердили и в Национальном Банке РТ и в Волго-Вятском главном управлении ЦБ РФ.

Источник: ИА Татар-информ

«Отставку Мидхата Шагиахметова подтверждаем», — сообщила ИА «Татар-информ» начальник отдела внешних коммуникаций и работы со СМИ Управления по связям с общественностью Волго-Вятского ГУ Банка России Елена Суворова.

С чем связана отставка, и кто может занять должность главы НБ РТ, не сообщается.

Мидхат Шагиахметов родился в Казани. Окончил Казанский финансово-экономический институт по специальности «Экономическое и социальное планирование» (1991 г.). Должность главы Нацбанка РТ занимал с октября 2014 года.

Заслуженный экономист Республики Татарстан. Доктор экономических наук.

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