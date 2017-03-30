Мидхат Шагиахметов покинул пост главы Нацбанка РТ
(Казань, 30 марта, «Татар-информ»). Мидхат Шагиахметов покинул пост заместителя начальника
(Казань, 30 марта, «Татар-информ»). Мидхат Шагиахметов покинул пост заместителя начальника
«Отставку Мидхата Шагиахметова подтверждаем», — сообщила ИА «Татар-информ» начальник отдела внешних коммуникаций и работы со СМИ Управления по связям с общественностью
С чем связана отставка, и кто может занять должность главы НБ РТ, не сообщается.
Мидхат Шагиахметов родился в Казани. Окончил Казанский
Заслуженный экономист Республики Татарстан. Доктор экономических наук.