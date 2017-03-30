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12:55 (мск), источник: СуперОмск

Замглавы Кормиловского района обвинили в продаже земли по цене, заниженной в 30 раз

В отношении первого заместителя главы Кормиловского района Евгения Маловичко утвердили обвинение в превышении полномочий — продаже земли по заниженной стоимости без учета ее целевого назначения.

Будучи и.о. главы района Евгений Маловичко подписал постановление от 19 декабря 2014 года о предоставлении в собственность частному лицу участка с/х назначения площадью более 2147 га. Земельный участок был продан на 2,1 млн рублей, когда его кадастровая стоимость составляла около 60 млн рублей. При этом покупатель данной земли ранее был ее арендатором и задолжал за арнеду более 3 млн рублей, отмечает пресс-служба облпрокуратуры.

Ранее по суду договор купли-продажи был признан недействительным, а участок возвращен в собственность государства.

Евгений Маловичко своей вины не признает. Его дело будет рассматривать Кормиловский райсуд, чиновнику грозит до 7 лет лишения свободы.

Отметим, что сейчас под угрозой отставки находится и глава Кормиловского района Леонид Матиенко, работу которого неоднократно оценивали неудовлетворительно местные депутаты, в сейчас и вовсе ухода чиновника с должности потребовал губернатор Виктор Назаров.

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