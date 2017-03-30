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13:18 (мск), источник: РБК

ЕСПЧ обязал Россию выплатить €50 тыс. за смерть демонстранта в Дагестане

Европейский суд по правам человека постановил, что российские власти должны выплатить €50 тыс. за моральный ущерб жителю Дагестана Ярмету Нагметову. Его сын погиб в результате действий полиции во время разгона митинга в 2006 году.

Источник: Reuters

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить компенсацию морального ущерба в 50 тысяч евро за смерть Мурада Нагметова во время митинга в Дагестане в 2006 году. Соответствующее решение размещено на сайте суда.

Отец Мурада, Ярмет Нагметов, считает, что его сын погиб из-за применения спецсредств милицией во время разгона антикоррупционного митинга, а расследование обстоятельств его смерти не было проведено российскими властями должным образом.

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Акция протеста против коррупции, во время которой погиб Мурад Нагметов, прошла в одном из сел Докуспаринского района Дагестана в апреле 2006 года. Ее участники требовали отставки главы района.

Для разгона митинга сотрудники ОМОН применяли огнестрельное оружие и другие спецсредства, такие как дымовые шашки и светошумовые гранаты. По данным «Кавказского узла», в результате разгона митинга погибли трое демонстрантов: Нагметов скончался на месте, еще двое — Эльман Ахмедханов и Зейнал Гаджимов — умерли в больнице, еще 74 человека были задержаны. Правозащитники также сообщали о пытках и оскорблениях задержанных.

По факту смерти Мурада Нагметова в 2006 году было возбуждено уголовное дело, однако спустя год оно было приостановлено. После этого расследование еще дважды возобновляли и окончательно прекратили в 2011 году.

Согласно решению суда, компенсация Ярмету Нагметову должна быть выплачена в течение трех месяцев. В решении суда отмечается, что выплата денежной компенсации не может быть признана справедливым возмещением за боль от утраты сына заявителя, однако указано, что такое решение коллегия судей приняла «за неимением лучшего варианта».

Комментарии
15
Агабала Агабалаев
Я знаю этот случай, не 50 евро, а тогдашный глава Дагетана должен сидеть рядом с Амировым.
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Михаил
Поржали и забыли.
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Игорь Рогов
Америкосы, на месте России, за такое сразу войска ввели до Чопа. Я помню эти случаи , даже с одним очевидцем разговаривал, водитель на битумовозе .
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