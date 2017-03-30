Соликамская дума не стала присваивать Геннадию Тушнолобову звание Почетный гражданин Соликамска

Об этом «Ъ» сообщил источник в депутатском корпусе.



По его словам, голосование по данному вопросу было тайным — из 21 присутствовавшего на заседании депутата шестеро высказались против предложения главы города, четверо испортили бюллетени, одиннадцать проголосовали — «за», но их голосов оказалось недостаточно для принятия решения. Источник в думе назвал итоги голосования вотумом недоверия части депутатов к главе города Алексею Федотову, их недовольством тем, как он выстраивает отношения с депутатским корпусом особенно в вопросах благоустройства города. Еще один собеседник в думе не исключил, что отклоненный вопрос может быть вынесен на следующую «пленарку» думы. Связаться с главой города Алексеем Федотовым «Ъ» не удалось.



Геннадий Тушнолобов в 1992 по 1997 годах был главой Соликамска, после этого на протяжении одиннадцати лет — депутатом заксобрания, в 2013—2017 годах возглавляет правительство Пермского края, в настоящий момент является председателем совета директоров АО «Корпорация развития Пермского края».