В Сызрани прошел выездной прием замминистра здравоохранения Татьяны Сочинской

Такие приемы, которые проводят министр здравоохранения Самарской области Геннадий Гридасов и его заместители в городах и районах губернии, стали традиционными. Часто в обращениях затрагиваются вопросы получения инвалидности, разработки индивидуальной программы реабилитации, ОМС и прав застрахованного.

Поэтому вместе с замминистра здравоохранения прием в Сызрани проводили заместитель директора ТФОМС Самарской области, заместитель руководителя Главного бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области и главные врачи медицинских учреждений Сызрани.

На прием к замминистру пришли и пациенты, которые выразили благодарность сызранским медработникам за высокий профессионализм и за спасенные жизни.

Отвечая на вопросы журналистов, Татьяна Сочинская отметила, что проблем в сызранской медицине немало, но работа здесь проводится большая. Есть дефицит кадров, но решить одномоментно эту проблему нельзя.

Представители Самарского медицинского университета совместно с министерством здравоохранения Самарской области проводят дни открытых дверей для студентов Сызранского медико-гуманитарного колледжа, старшеклассников, выпускников школ, на которых рассказывают о целевом обучении в СамГМУ.

Для оказания помощи жителям городов сегодня существует выездная форма работы, узкопрофильные специалисты приезжают на места. Так, в прошлом году в Сызрань приезжала клиника медуниверситета. 16 специалистов приняли около 200 человек.

4 раза приезжали специалисты областной больницы им. В. Д. Середавина — посмотрели 303 человека, в том числе 100 детей. Специалисты выездного мобильного комплекса Самарской областной офтальмологической больницы имени Ерошевского осмотрели 762 человека, выполнили на месте 144 пациентам лазерные офтальмологические операции.

Недавно в Сызрани открыли консультативно-диагностическое офтальмологическое отделение больницы им. Т. И. Ерошевского. И все необходимые обследования и операции теперь можно пройти в городе, не выезжая в Самару.

Одним из важнейших показателей уровня развития здравоохранения является смертность населения. В Сызрани в этом плане отмечается четкая положительная тенденция. Младенческая смертность буквально три года назад в Сызрани была 8,6, сейчас 5,7 промилле.

Более того, сызранский родильный дом пользуется популярностью у жительниц других регионов России. Так, Ульяновская область даже заключила с Сызранской ЦРБ специальное соглашение, чтобы привозить своих женщин в сызранский роддом. Женщины с удовольствием сюда едут.

«Положительные тенденции в развитии системы здравоохранения в Сызрани несомненны. Еще три года назад в городе не было ни компьютерного, ни магнитно-резонансного томографов. Почти половина больных с инсультом лечились дома, сейчас 98% больных лечатся в сосудистом центре, открытом на базе Сызранской ЦГБ и оснащенным в соответствии с порядком оказания медицинской помощи больным с инсультами. Онкологическое отделение оснащено компьютерным томографом и сканерами. Результат — общее снижение смертности», — отметила замминистра.

По ее словам, год из года растет число жителей, получающих высокотехнологичную помощь. В 2016 г.у 700 жителей Сызрани получили ВПМ, что в 1,5 раза больше, чем три года назад. Жителям доступна высокотехнологичная помощь, как в больницах Самарской области, так и в федеральных центрах. Свой вклад в пополнение народонаселения Сызрани внесли и современные технологии по борьбе с бесплодием. Если три года назад ЭКО-помощь получили 17 сызранских женщин, то в прошлом году стать мамами смогли 145.

«Словом, положительные изменения в работе учреждений здравоохранения Сызрани есть, но предстоит еще много работы, чтобы улучшить качество медицинской помощи, обеспечить ее доступность и тем самым повысить удовлетворенность населения медицинскими услугами», — подчеркнула Татьяна Сочинская.