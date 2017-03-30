В Сызрани прошел выездной прием замминистра здравоохранения Татьяны Сочинской
В центральной городской больнице Сызрани прошел выездной прием заместителя министра здравоохранения Самарской области Татьяны Сочинской, сообщает
В центральной городской больнице Сызрани прошел выездной прием заместителя министра здравоохранения Самарской области Татьяны Сочинской, сообщает
Такие приемы, которые проводят министр здравоохранения Самарской области Геннадий Гридасов и его заместители в городах и районах губернии, стали традиционными. Часто в обращениях затрагиваются вопросы получения инвалидности, разработки индивидуальной программы реабилитации, ОМС и прав застрахованного.
Поэтому вместе с замминистра здравоохранения прием в Сызрани проводили заместитель директора ТФОМС Самарской области, заместитель руководителя Главного бюро
На прием к замминистру пришли и пациенты, которые выразили благодарность сызранским медработникам за высокий профессионализм и за спасенные жизни.
Отвечая на вопросы журналистов, Татьяна Сочинская отметила, что проблем в сызранской медицине немало, но работа здесь проводится большая. Есть дефицит кадров, но решить одномоментно эту проблему нельзя.
Представители Самарского медицинского университета совместно с министерством здравоохранения Самарской области проводят дни открытых дверей для студентов Сызранского
Для оказания помощи жителям городов сегодня существует выездная форма работы, узкопрофильные специалисты приезжают на места. Так, в прошлом году в Сызрань приезжала клиника медуниверситета. 16 специалистов приняли около 200 человек.
4 раза приезжали специалисты областной больницы им. В. Д. Середавина — посмотрели 303 человека, в том числе 100 детей. Специалисты выездного мобильного комплекса Самарской областной офтальмологической больницы имени Ерошевского осмотрели 762 человека, выполнили на месте 144 пациентам лазерные офтальмологические операции.
Недавно в Сызрани открыли
Одним из важнейших показателей уровня развития здравоохранения является смертность населения. В Сызрани в этом плане отмечается четкая положительная тенденция. Младенческая смертность буквально три года назад в Сызрани была 8,6, сейчас 5,7 промилле.
Более того, сызранский родильный дом пользуется популярностью у жительниц других регионов России. Так, Ульяновская область даже заключила с Сызранской ЦРБ специальное соглашение, чтобы привозить своих женщин в сызранский роддом. Женщины с удовольствием сюда едут.
«Положительные тенденции в развитии системы здравоохранения в Сызрани несомненны. Еще три года назад в городе не было ни компьютерного, ни
По ее словам, год из года растет число жителей, получающих высокотехнологичную помощь. В 2016 г.у 700 жителей Сызрани получили ВПМ, что в 1,5 раза больше, чем три года назад. Жителям доступна высокотехнологичная помощь, как в больницах Самарской области, так и в федеральных центрах. Свой вклад в пополнение народонаселения Сызрани внесли и современные технологии по борьбе с бесплодием. Если три года назад
«Словом, положительные изменения в работе учреждений здравоохранения Сызрани есть, но предстоит еще много работы, чтобы улучшить качество медицинской помощи, обеспечить ее доступность и тем самым повысить удовлетворенность населения медицинскими услугами», — подчеркнула Татьяна Сочинская.