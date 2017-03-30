Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ДиКаприо скорбит по своей лучшей «экранной маме» Дарлен Кэйтс
Принц Ирака предложил купить за 300 000 долларов Надежду Савченко
Близкий к Кремлю источник: поездка Путина с Медведевым - сигнал
Пять звезд, которые были изгоями в школе
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
Как Российская империя продавала Аляску 150 лет назадПочему Александр II уступил "русскую Америку" и что дала нашей стране эта сделка
Сколько будут стоить роды Анны Седоковой, Аллы Довлатовой и Натали
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Новая ракета РФ потопит авианосец НАТО, даже если ее собьют – СМИ
Российскую военную технику сожгут – СМИ
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
Генерал МВД назвал полицию Москвы «разношерстной бандой» - СМИ
Обстреляно консульство Польши: реакция Порошенко
Для начинающих водителей ввели ограничения
Водители грузовиков останутся без работы
Фоторепортажи
14На восток США обрушилась снежная буря
9В тени стены
10Европейские деревья года
8Пустыня в цвету
14:04 (мск), источник: Volga News

В Сызрани прошел выездной прием замминистра здравоохранения Татьяны Сочинской

В центральной городской больнице Сызрани прошел выездной прием заместителя министра здравоохранения Самарской области Татьяны Сочинской, сообщает пресс-служба ведомства. На приеме у замминистра побывало 19 человек.

Такие приемы, которые проводят министр здравоохранения Самарской области Геннадий Гридасов и его заместители в городах и районах губернии, стали традиционными. Часто в обращениях затрагиваются вопросы получения инвалидности, разработки индивидуальной программы реабилитации, ОМС и прав застрахованного.

Поэтому вместе с замминистра здравоохранения прием в Сызрани проводили заместитель директора ТФОМС Самарской области, заместитель руководителя Главного бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области и главные врачи медицинских учреждений Сызрани.

На прием к замминистру пришли и пациенты, которые выразили благодарность сызранским медработникам за высокий профессионализм и за спасенные жизни.

Отвечая на вопросы журналистов, Татьяна Сочинская отметила, что проблем в сызранской медицине немало, но работа здесь проводится большая. Есть дефицит кадров, но решить одномоментно эту проблему нельзя.

Представители Самарского медицинского университета совместно с министерством здравоохранения Самарской области проводят дни открытых дверей для студентов Сызранского медико-гуманитарного колледжа, старшеклассников, выпускников школ, на которых рассказывают о целевом обучении в СамГМУ.

Для оказания помощи жителям городов сегодня существует выездная форма работы, узкопрофильные специалисты приезжают на места. Так, в прошлом году в Сызрань приезжала клиника медуниверситета. 16 специалистов приняли около 200 человек.

4 раза приезжали специалисты областной больницы им. В. Д. Середавина — посмотрели 303 человека, в том числе 100 детей. Специалисты выездного мобильного комплекса Самарской областной офтальмологической больницы имени Ерошевского осмотрели 762 человека, выполнили на месте 144 пациентам лазерные офтальмологические операции.

Недавно в Сызрани открыли консультативно-диагностическое офтальмологическое отделение больницы им. Т. И. Ерошевского. И все необходимые обследования и операции теперь можно пройти в городе, не выезжая в Самару.

Одним из важнейших показателей уровня развития здравоохранения является смертность населения. В Сызрани в этом плане отмечается четкая положительная тенденция. Младенческая смертность буквально три года назад в Сызрани была 8,6, сейчас 5,7 промилле.

Более того, сызранский родильный дом пользуется популярностью у жительниц других регионов России. Так, Ульяновская область даже заключила с Сызранской ЦРБ специальное соглашение, чтобы привозить своих женщин в сызранский роддом. Женщины с удовольствием сюда едут.

«Положительные тенденции в развитии системы здравоохранения в Сызрани несомненны. Еще три года назад в городе не было ни компьютерного, ни магнитно-резонансного томографов. Почти половина больных с инсультом лечились дома, сейчас 98% больных лечатся в сосудистом центре, открытом на базе Сызранской ЦГБ и оснащенным в соответствии с порядком оказания медицинской помощи больным с инсультами. Онкологическое отделение оснащено компьютерным томографом и сканерами. Результат — общее снижение смертности», — отметила замминистра.

По ее словам, год из года растет число жителей, получающих высокотехнологичную помощь. В 2016 г.у 700 жителей Сызрани получили ВПМ, что в 1,5 раза больше, чем три года назад. Жителям доступна высокотехнологичная помощь, как в больницах Самарской области, так и в федеральных центрах. Свой вклад в пополнение народонаселения Сызрани внесли и современные технологии по борьбе с бесплодием. Если три года назад ЭКО-помощь получили 17 сызранских женщин, то в прошлом году стать мамами смогли 145.

«Словом, положительные изменения в работе учреждений здравоохранения Сызрани есть, но предстоит еще много работы, чтобы улучшить качество медицинской помощи, обеспечить ее доступность и тем самым повысить удовлетворенность населения медицинскими услугами», — подчеркнула Татьяна Сочинская.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Самаре задержали маньяка, убивавшего старушек
РФ обязали выплатить €50 тыс. за смерть демонстранта в Дагестане
Путин подписал указ о весеннем призыве в армию
Глава Института экономики РАН заявил о «закате» Академии наук
Медведев посоветовал Ткачеву «ставить будильник в разные места»
Военные показали испытания российского боевого робота
Умер нобелевский лауреат академик Абрикосов
Крупнейший в мире самолет-амфибию AG600 протестируют в Китае‍
Спорт
Укрощение Блохи: за что ФИФА так строго наказала Месси Разбираемся, что написал Лионель Месси в своей объяснительной записке в адрес ФИФА и чем может помочь земляку Диего Марадона
Авто
На МКАД фура разорвала пополам рейсовый автобус (фото) Авария произошла рано утром в четверг на Московской кольцевой автодороге (МКАД). К счастью, в страшном ДТП никто не пострадал
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Безруков, Киркоров и другие гости премьеры фильма «Время первых» Картину первым зрителям представили впервые снявшиеся вместе Евгений Миронов и Константин Хабенский
Недвижимость
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
В 2018 году в Москве появится новая ветка метро
Обычные ипотечные ставки стали ниже льготных
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука Музыкант принимает поздравления с 49-летием.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь