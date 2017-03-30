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13:42 (мск), источник: Интерфакс

Медведев посоветовал министру Ткачеву «ставить себе будильник в разные места»

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU — Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сделал выговор главе Минсельхоза Александру Ткачеву за опоздание к началу заседания кабинета министров.

Источник: Минсельхоз России

«Кто не участвует в Арктическом форуме — большой арктический привет! Но это не значит, что на заседание правительства нужно опаздывать, Александр Николаевич. Мы вас ждали. Вот я вчера вернулся поздно ночью, я вот на месте был, а вас ждали. Нехорошо. Будильник себе ставьте в разные места», — сказал Медведев перед началом заседания правительства в четверг, обращаясь к Ткачеву.

На заседании кабмина Медведев утвердил перечень запрещенных для спортсменов веществ и потребовал привести до 1 апреля в соответствие с бюджетом все действующие госпрограммы.

Комментарии
2
Владимир *****
...короче.премьер дал Ткачеву пенделя!...
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Сергей Зауглов
Якой у нас Димон строгий руководитель оказывается! Один мега-крупный жулик другого такого же пожурил! Совсем скоро Вы на нарах будете свои совещания проводить! За границу не смоетесь, так как под санкциями.
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