СМИ «раскрыли секрет» фотографий Трампа в окружении мужчин

Журналисты обратили внимание на снимки вице-президента США Майкла Пенса в Twitter, которые он сделал во время обсуждения реформы здравоохранения — на всех них отсутствовали женщины. Это показалось репортерам особенно странным, поскольку во время дискуссии поднимались вопросы материнства, заботы о беременных и новорожденных детях, отмечается в статье.

Как напоминает The Independent, что на официальных кадрах, где Трамп еще зимой подписывает указ, также нет дам, хотя в кабинете, скорее всего, находилась помощница Трампа Келлиэнн Конуэй.

Президент США Дональд Трамп после подписания указа о запрете финансирования абортов. 23 января 2017 года | Источник: AP 2017

Журналистка New York Times Джилл Филипович выдвинула на этот счет целую теорию, которую The Independent назвала «зловещей» и «пугающей».

С ее точки зрения, эти фотографии показывают, что за слоганом Трампа «Сделаем Америку великой снова» скрывается обещание «вернуть белым мужчинам их историческое превосходство».