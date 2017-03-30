СМИ «раскрыли секрет» фотографий Трампа в окружении мужчин

Журналисты обратили внимание на снимки вице-президента США Майкла Пенса в Twitter, которые он сделал во время обсуждения реформы здравоохранения — на всех них отсутствовали женщины. Это показалось репортерам особенно странным, поскольку во время дискуссии поднимались вопросы материнства, заботы о беременных и новорожденных детях, отмечается в статье.
Как напоминает The Independent, что на официальных кадрах, где Трамп еще зимой подписывает указ, также нет дам, хотя в кабинете, скорее всего, находилась помощница Трампа Келлиэнн Конуэй.
Журналистка New York Times Джилл Филипович выдвинула на этот счет целую теорию, которую The Independent назвала «зловещей» и «пугающей».
С ее точки зрения, эти фотографии показывают, что за слоганом Трампа «Сделаем Америку великой снова» скрывается обещание «вернуть белым мужчинам их историческое превосходство».
Противники Трампа неоднократно обвиняли его в сексизме и неуважительном отношении к женщинам. В частности, в знак протеста против избрания миллиардера президентом США во многих американских городах прошли женские марши, где участвовали Мадонна, Шер и другие женщины-знаменитости.