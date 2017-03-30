Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно
Принц Ирака предложил купить за 300 000 долларов Надежду Савченко
"Почему нужно отмалчиваться": Миронов раскритиковал Медведева
Леонид Филатов: трагическая судьба любимца советских женщин
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
Как Российская империя продавала Аляску 150 лет назадПочему Александр II уступил "русскую Америку" и что дала нашей стране эта сделка
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Новая ракета РФ потопит авианосец НАТО, даже если ее собьют – СМИ
Российскую военную технику сожгут – СМИ
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
Убийцу Вороненкова похоронили, как в фашистской Германии – СМИ
Загадочный космолет США пробыл на орбите 2 года
Для начинающих водителей ввели ограничения
Водители грузовиков останутся без работы
Фоторепортажи
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
9В мире зацвела сакура
13Теракт в центре Лондона
8Пустыня в цвету
14:14 (мск), источник: РИА Новости

СМИ «раскрыли секрет» фотографий Трампа в окружении мужчин

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Западные СМИ пытаются объяснить, почему на официальных фотографиях Трампа, которые публикует Белый дом, президент находится чаще всего в окружении белых мужчин, пишет The Independent.

Журналисты обратили внимание на снимки вице-президента США Майкла Пенса в Twitter, которые он сделал во время обсуждения реформы здравоохранения — на всех них отсутствовали женщины. Это показалось репортерам особенно странным, поскольку во время дискуссии поднимались вопросы материнства, заботы о беременных и новорожденных детях, отмечается в статье.

Как напоминает The Independent, что на официальных кадрах, где Трамп еще зимой подписывает указ, также нет дам, хотя в кабинете, скорее всего, находилась помощница Трампа Келлиэнн Конуэй.

Президент США Дональд Трамп после подписания указа о запрете финансирования абортов. 23 января 2017 года | Источник: AP 2017

Журналистка New York Times Джилл Филипович выдвинула на этот счет целую теорию, которую The Independent назвала «зловещей» и «пугающей».

С ее точки зрения, эти фотографии показывают, что за слоганом Трампа «Сделаем Америку великой снова» скрывается обещание «вернуть белым мужчинам их историческое превосходство».

Противники Трампа неоднократно обвиняли его в сексизме и неуважительном отношении к женщинам. В частности, в знак протеста против избрания миллиардера президентом США во многих американских городах прошли женские марши, где участвовали Мадонна, Шер и другие женщины-знаменитости.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Старые идеи в свежей упаковке: Трамп подписал новый миграционный указ
7 марта© Ньюстюб
Военный эксперт о ПРО США: ребята, вы ходите по острию ножа
Путин рассказал об отношении России к США
РФ обязали выплатить €50 тыс. за смерть демонстранта в Дагестане
Глава Института экономики РАН заявил о «закате» Академии наук
Медведев посоветовал Ткачеву «ставить будильник в разные места»
Военные показали испытания российского боевого робота
Умер нобелевский лауреат академик Абрикосов
Крупнейший в мире самолет-амфибию AG600 протестируют в Китае‍
Спорт
Укрощение Блохи: за что ФИФА так строго наказала Месси Разбираемся, что написал Лионель Месси в своей объяснительной записке в адрес ФИФА и чем может помочь земляку Диего Марадона
Авто
На МКАД фура разорвала пополам рейсовый автобус (фото) Авария произошла рано утром в четверг на Московской кольцевой автодороге (МКАД). К счастью, в страшном ДТП никто не пострадал
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Безруков, Киркоров и другие гости премьеры фильма «Время первых» Картину первым зрителям представили впервые снявшиеся вместе Евгений Миронов и Константин Хабенский
Недвижимость
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Обычные ипотечные ставки стали ниже льготных
Общественники рассказали об изъятии детей за долги по ЖКХ
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука Музыкант принимает поздравления с 49-летием.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь