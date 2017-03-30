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14:20 (мск), источник: dostup1.ru

Депутаты рекомендовали Дубровскому уменьшить госдолг и сократить «дебиторку»

Буквально за час представители региональной власти, парламентарии, руководители районов, управлений, общественных организаций посчитали все деньги региона до рубля.

Бюджет Челябинской области за 2016 год признали почти бездефицитным, социально направленным и исполненным без существенных нарушений — в четверг, 30 марта, в региональном Заксобрании на традиционных публичных слушаниях посчитали все деньги региона до рубля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Главная особенность прошлогоднего бюджета, по словам министра финансов Челябинской области Андрея Пшеницына, заключается в двух вещах: рекордном снижении дефицита и уменьшении госдолга.

«Вместо запланированных изначально 8,7 млрд рублей дефицит составил 166 млн и был покрыт за счет собственных остатков. Что касается госдолга, то в 2016 году он сократился на 15% — с 33,4 млрд в начале года до 28,5 млрд рублей в конце», — говорит министр. И добавляет, что этот факт позволил Челябинской область «перепрыгнуть» три позиции в рейтинге субъектов РФ по уровню долговой нагрузки — теперь мы на 18-м месте, а значит, входим в ТОП-20 областей с хорошей финансовой репутацией.

В 2016 году доходы областного бюджета составили 132,6 млрд рублей, что на 5% или на 6,7 млрд рублей больше, чем годом ранее. Свыше 80% из них (108,2 млрд) — собственные налоговые и неналоговые поступления. Из федеральной казны в 2016 году область получила 24,4 млрд рублей.

Министр отметил, что 25% доходов формируют 10 крупнейших налогоплательщиков области: ММК, РЖД, Сбербанк, ЧТПЗ и другие.

Что касается расходов, то в прошлом году они составили почти 132,8 млрд рублей и по сравнению с 2015 годом выросли на 5% или на 6,4 млрд рублей. Причем, 97 млрд рублей — это расходы социального характера. Их доля в бюджете — 73%.

Отчет министра прокомментировал председатель Контрольно-счетной палаты Челябинской области Андрей Лошкин. Несмотря на то, что ранее спикер неоднократно говорил о неэффективном использовании бюджетных средств в 2016 году, сегодня его вердикт был абстрактно-позитивным: «Внешняя проверка годового отчета показала удовлетворительный результат — дефицит не превысил 15% уровня. Мы рекомендуем обеспечивать целевое и эффективное использование бюджетных средств и принять меры по недопущению роста дебиторской задолженности», — отметил выступающий.

Председатель Заксобрания Челябинской области Владимир Мякуш также остался доволен прослушанным отчетом и, сославшись на «непростые условия в стране и, в частности, в регионе», пожелал чиновникам сохранения финансовой стабильности и ее роста.

В публичных слушаниях приняли участие около 400 человек. Это не только представители региональной власти, областные парламентарии, руководители районов, управлений, различных ведомств, но и обычные люди, которым интересно, куда уходят их налоги и какова в целом финансовая обстановка в регионе.

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