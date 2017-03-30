Глава службы судебных приставов Омской области сделал замом женщину

Глава управления Федеральной службы судебных приставов по Омской области, главный судебный пристав Владимир Витрук, получил четвертого заместителя.

Им назначена ранее начальник отдела организации исполнительного производства ведомства Галина Титова. Теперь ей доверят розыск детей и реализацию имущества должников.

— В соответствии с должностным регламентом федерального государственного гражданского служащего Галина Михайловна Титова координирует отдельные направления деятельности УФССП России по Омской области, в том числе организацию исполнительного производства, организацию работы по розыску, реализацию имущества должников и розыску детей, а также информатизацию и информационную безопасности, — пояснили в управлении федерлаьной службы судебных приставов по Омской области.

Отметим, что Галина Титова в 1997 году окончила Омский государственный университет по специальности «Юриспруденция».

Постоянно стремясь к повышению своего профессионального уровня, трижды повышала квалификацию в Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации, а в 2007 году проходила зарубежную стажировку в рамках «Программы консультаций и обменов в области управления» в Канадском Агентстве по международному развитию.

За время государственной службы была дважды удостоена почетного звания: «Почетный работник юстиции России» в 2010 году и «Почетный работник Федеральной службы судебных приставов» в 2015 году. Имеет классный чин государственного советника юстиции Российской Федерации 1 класса.

С 2007 года по настоящее время занимала должность начальника отдела организации исполнительного производства УФССП России по Омской области.