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15:42 (мск), источник: РИА "Воронеж"

ВККС вновь отклонила кандидатуры на должность председателя Воронежского облсуда

Должность председателя Воронежского облсуда остается вакантной с мая 2016 года.

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) второй раз отклонила кандидатуры на должность председателя Воронежского облсуда, сообщил «Коммерсантъ-Черноземье» со ссылкой на участников заседания в четверг, 30 марта. Высший орган судейского сообщества не нашел достойных претендентов на пост главы облсуда «по тем или иным причинам».

На должность претендовали четыре воронежских судьи — Людмила Козиева, Сергей Панин, Петр Попов и Юрий Храпин. Наиболее влиятельным кандидатом на пост председателя называли Юрия Храпина, который является членом президиума облсуда.

Должность председателя Воронежского облсуда остается вакантной с мая 2016 года.

Отклоненные кандидатуры на должность председателя суда могут повторно представить для назначения через год, следует из федерального закона «О статусе судей». После отказа в рекомендации на должность судьи ВККС обязана объявить в СМИ о новом времени, месте приема и рассмотрении заявлений от претендентов. Если кандидат не соответствует предъявляемым требованиям, то коллегия принимает решение об отказе, в котором указывает причины, препятствующие назначению претендента на должность судьи. Решение высшей квалификационной коллегии судей может быть обжаловано.

Председатель Воронежского облсуда Виталий Богомолов и его заместитель Владимир Маслов подали заявления об отставке в мае 2016 года. Поводом для увольнения стали материалы регионального УФСБ, в которых прослеживались некие «коррупционные связи» с адвокатскими конторами.

На заседании в сентябре 2016 года ВККС отклонила три кандидатуры на должность председателя Воронежского облсуда. На пост претендовали и.о председателя облсуда Владимир Анисимов, судья по рассмотрению уголовных дел в первой инстанции облсуда Петр Попов, а также судья Чердаклинского районного суда Ульяновской области Андрей Уланов.

В ноябре ВККС одобрила кандидатуру судьи апелляционной инстанции Владимира Сыроватского на пост зампреда Воронежского облсуда.

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