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15:12 (мск), источник: Новости Перми

Экс-министр Павел Лях оставлен под домашним арестом до 3 июня

Обвиняемый в коррупции бывший министр физической культуры, спорта и туризма Прикамья 45-летний Павел Лях останется под домашним арестом еще на два месяца. Ленинский районный суд Перми 30 марта поддержал соответствующее ходатайство ФСБ.

Почти шесть месяцев Лях находится под домашним арестом в собственной квартире площадью 181,2 кв. метра в ЖК «Виктория».

Ему полагаются ежедневные двухчасовые прогулки. Разрешено общение с женой и детьми, а также с адвокатами. Предпринятая 30 марта попытка защиты добиться изменения меры пресечения на подписку о невыезде опять завершилась неудачей. По сведениям «Новостей Перми», очередное постановление о продлении домашнего ареста Лях намерен обжаловать в апелляционном порядке.

Бывший министр обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, ему грозит до семи лет заключения с лишением права занимать определенные должности.

Лях не согласен с версией ФСБ о том, что при реконструкции стадиона «Динамо» в 2015 году он излишне выплатил подрядному ООО «Технологии и строительство» более 29,4 млн рублей.

Обвиняемые по делу о мошенничестве на «Динамо» также теперь находятся под домашним арестом. Это бывший замминистра спорта Руслан Садченко, бизнесмены Александр Тархов и Дмитрий Перфильев.

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