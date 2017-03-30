Экс-министр Павел Лях оставлен под домашним арестом до 3 июня

Почти шесть месяцев Лях находится под домашним арестом в собственной квартире площадью 181,2 кв. метра в ЖК «Виктория».

Ему полагаются ежедневные двухчасовые прогулки. Разрешено общение с женой и детьми, а также с адвокатами. Предпринятая 30 марта попытка защиты добиться изменения меры пресечения на подписку о невыезде опять завершилась неудачей. По сведениям «Новостей Перми», очередное постановление о продлении домашнего ареста Лях намерен обжаловать в апелляционном порядке.



Бывший министр обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, ему грозит до семи лет заключения с лишением права занимать определенные должности.

Лях не согласен с версией ФСБ о том, что при реконструкции стадиона «Динамо» в 2015 году он излишне выплатил подрядному ООО «Технологии и строительство» более 29,4 млн рублей.

Обвиняемые по делу о мошенничестве на «Динамо» также теперь находятся под домашним арестом. Это бывший замминистра спорта Руслан Садченко, бизнесмены Александр Тархов и Дмитрий Перфильев.