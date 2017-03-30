Триппель уже отказался быть мэром Омска

Сегодня, 30 марта стали известны новые кандидаты на пост мэра Омска.

Один из них, бывший министр экономики Омской области, владелец и гендиректор «Планеты-Центр» Александр Триппель прокомментировал вероятность своего участия в предвыборной гонке.

Александр Триппель, бывший министр экономики Омской области, гендиректор ООО «Панорама-Центр»:

— Если вы спросите, хочу ли я быть мэром, то я отвечу, что нет, не хочу. Да и вряд ли придётся (Цитата «Омск здесь»).

Отметим, что Алексаднр Триппель с 1 марта 2004 года по июнь 2008-го возглавлял министерство нефтехимического комплекса Омской области.

Также он проработал зампредом, министром экономики в правительстве Омской области с 5 июня 2012 года до 14 августа 2013 года. После чего ушел работать в бизнес, возглавив «Планету-Центр».

Напомним, что 19 апреля будет названо имя нового мэра Омска.