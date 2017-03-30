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15:37 (мск), источник: 112.ua

В Киеве митингующие перекрыли ул. Грушевского

Они протестуют против закрытия газовых автозаправок в столице.

Источник: 112.ua

В Киеве около 200−300 человек перекрыли автомобильное движение возле здания Кабинета министров Украины на ул. Грушевского, протестуя против закрытия газовых автозаправок в столице. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

Участники акции стоят на проезжей части ул. Грушевского и держат плакаты «Требую сохранить мое рабочее место», «Демонтаж легального газозаправочного пункта — десятки тысяч гривен», «Нет — коррупционному заговору КГГА с ОККО, КЛО и WOG».

За неделю только в Святошинском районе демонтировали 14 газовых заправок.

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