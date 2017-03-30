В Киеве митингующие перекрыли ул. Грушевского

В Киеве около 200−300 человек перекрыли автомобильное движение возле здания Кабинета министров Украины на ул. Грушевского, протестуя против закрытия газовых автозаправок в столице. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

Участники акции стоят на проезжей части ул. Грушевского и держат плакаты «Требую сохранить мое рабочее место», «Демонтаж легального газозаправочного пункта — десятки тысяч гривен», «Нет — коррупционному заговору КГГА с ОККО, КЛО и WOG».

За неделю только в Святошинском районе демонтировали 14 газовых заправок.