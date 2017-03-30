Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ДиКаприо скорбит по своей лучшей «экранной маме» Дарлен Кэйтс
Войска НАТО начали тренировки на "русском мирном населении"
В России зафиксировали снижение цен на смартфоны
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
Ле Пен предложила России объединиться с Францией и спасти мир Владимир Путин встретился с кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Новая ракета РФ потопит авианосец НАТО, даже если ее собьют – СМИ
Российскую военную технику сожгут – СМИ
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Убийцу Вороненкова похоронили, как в фашистской Германии – СМИ
Загадочный космолет США пробыл на орбите 2 года
Для начинающих водителей ввели ограничения
Водители грузовиков останутся без работы
Фоторепортажи
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
9В мире зацвела сакура
13Теракт в центре Лондона
8Пустыня в цвету
15:30 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Порошенко назвал новую дату по безвизу

В ходе встречи с председателем Европарламента Антонио Таяни глава украинского государства выразил надежду на положительное голосование ЕП по безвизу для украинских граждан на ближайшей пленарной сессии 6 апреля.

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в разговоре с председателем Европарламента Антонио Таяни выразил надежду, что законодательный орган Евросоюза проголосует по вопросу предоставления Украине безвизового режима на ближайшей сессии 6 апреля, сообщила в четверг пресс-служба президента Украины.

Читайте также
Дипломат рассказал, какая страна ЕС может сказать «нет» украинскому «безвизу»

Ранее СМИ сообщили со ссылкой на источники, что окончательное решение ЕС по безвизовому режиму для Украины должно быть принято 11 мая.

Порошенко провел встречу с Таяни в ходе визита на Мальту.

«Глава государства выразил надежду на положительное голосование Европейским парламентом по решению о введении Евросоюзом безвизового режима для украинских граждан на ближайшей пленарной сессии 6 апреля 2017», — говорится в сообщении пресс-службы.

В понедельник источник в европейской ассамблее сообщил РИА Новости, что Европарламент на пленарной сессии в Страсбурге 6 апреля проголосует по вопросу отмены Евросоюзом виз для граждан Украины.

Принятие решения о предоставлении Украине безвизового режима неоднократно откладывалось. Киев рассчитывал получить его до конца 2016 года, но этого не произошло. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер ранее заявил, что Евросоюз до лета введет безвизовый режим для граждан Украины.

Решение о безвизовом режиме вступит в силу после его публикации в официальном журнале ЕС одновременно с вступлением в силу механизма приостановки действия безвизового режима. Совет ЕС выставил это требование в качестве условия для отмены виз гражданам Грузии и Украины. Параллельное вступление в силу безвизового режима для стран, включенных в так называемый «позитивный список», Европарламент и поcтпреды стран-членов ЕС одобрили в декабре.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Военный эксперт о ПРО США: ребята, вы ходите по острию ножа
Путин рассказал об отношении России к США
РФ обязали выплатить €50 тыс. за смерть демонстранта в Дагестане
Глава Института экономики РАН заявил о «закате» Академии наук
Медведев посоветовал Ткачеву «ставить будильник в разные места»
Военные показали испытания российского боевого робота
Умер нобелевский лауреат академик Абрикосов
Крупнейший в мире самолет-амфибию AG600 протестируют в Китае‍
Спорт
Укрощение Блохи: за что ФИФА так строго наказала Месси Разбираемся, что написал Лионель Месси в своей объяснительной записке в адрес ФИФА и чем может помочь земляку Диего Марадона
Авто
На МКАД фура разорвала пополам рейсовый автобус (фото) Авария произошла рано утром в четверг на Московской кольцевой автодороге (МКАД). К счастью, в страшном ДТП никто не пострадал
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Безруков, Киркоров и другие гости премьеры фильма «Время первых» Картину первым зрителям представили впервые снявшиеся вместе Евгений Миронов и Константин Хабенский
Недвижимость
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Каждому пятому застройщику в стране грозит банкротство
Обычные ипотечные ставки стали ниже льготных
Общественники рассказали об изъятии детей за долги по ЖКХ
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука Музыкант принимает поздравления с 49-летием.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь