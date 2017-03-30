Порошенко назвал новую дату по безвизу

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в разговоре с председателем Европарламента Антонио Таяни выразил надежду, что законодательный орган Евросоюза проголосует по вопросу предоставления Украине безвизового режима на ближайшей сессии 6 апреля, сообщила в четверг пресс-служба президента Украины.

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Ранее СМИ сообщили со ссылкой на источники, что окончательное решение ЕС по безвизовому режиму для Украины должно быть принято 11 мая.

Порошенко провел встречу с Таяни в ходе визита на Мальту.

«Глава государства выразил надежду на положительное голосование Европейским парламентом по решению о введении Евросоюзом безвизового режима для украинских граждан на ближайшей пленарной сессии 6 апреля 2017», — говорится в сообщении пресс-службы.

В понедельник источник в европейской ассамблее сообщил РИА Новости, что Европарламент на пленарной сессии в Страсбурге 6 апреля проголосует по вопросу отмены Евросоюзом виз для граждан Украины.

Принятие решения о предоставлении Украине безвизового режима неоднократно откладывалось. Киев рассчитывал получить его до конца 2016 года, но этого не произошло. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер ранее заявил, что Евросоюз до лета введет безвизовый режим для граждан Украины.